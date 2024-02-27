Зарабатывал 50 тысяч в день — в Николаевской области за взяточничество задержали чиновника

Задержан взяточник из Николаевщины. Фото: Государственное бюро расследований

Мужчина, пользуясь своей должностью, ежемесячно брал "таксу" с перевозчиков грузов. Таким образом, он зарабатывал по меньшей мере 50 тысяч гривен в день.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

Подробности коррупционной схемы

Руководитель Укртрансбезопасности Николаевской области наладил преступную схему и брал взятки с предпринимателей. Мужчина требовал ежемесячно от 500 гривен до 5 тысяч гривен с перевозчика за то, что не будет препятствовать им перевозить товары в области. Сумма зависела от количества грузовиков. За такой "контроль" над безопасностью на транспорте чиновник в день незаконно получал не менее 50 тысяч гривен.

Какое наказание грозит

В настоящее время фигуранту сообщили о подозрении по 5 фактам вымогательства и получения неправомерной выгоды должностным лицом по ч. 3 ст. 368 УК Украины. Взяточнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Напомним, в Одесской области задержали мужчину, который зарабатывал со взяток от частных предприятий. Он требовал деньги за то, что не будет препятствовать перевозке людей по Дунаю.

Также мы писали, что в Одесской области задержали патрульного, подозреваемого в коррупции. Чиновник требовал "вознаграждение" за беспрепятственную транспортировку аграрной продукции грузовиками.

Добавим, в Одессе задержали врача медицинского учреждения, которую подозревают в получении взятки. Женщина за дополнительную плату продлевала срок инвалидности, влияя на МСЭК.