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Плати и заезжай на весы — в Одесской области разоблачили схему госинспектора

27 февраля 2024 14:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Плати и заезжай на весы — в Одесской области разоблачили схему госинспектора
Госинспектора задержала полиция. Фото: Одесская областная прокуратура
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Госинспектор за деньги обещал не препятствовать перевозчикам и помогал водителям избегать поста контроля. Таким образом, 22 грузовика с зерном обошли габаритно-весовые комплексы.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

Детали схемы

Госинспектор "Укртрансбезопасности" наладил коррупционную схему получения взяток от перевозчиков зерновых. Он требовал по 1000 гривен с каждого "перегруженного" автомобиля. За такую сумму экс-чиновник обещал беспрепятственный пропуск грузовиков, избегание всех мобильных постов органов контроля и избежание ответственности.

Госинспектора задержали в январе 2024 года при получении очередной взятки в сумме 7 тысяч гривен, еще 15 тысяч гривен он получил ранее, в конце декабря прошлого года.

Что угрожает

В настоящее время обвиняемый уволен с должности. Обвинительный акт по ч. 3 ст. 368 УК Украины направлен в суд. Взяточнику грозит лишение свободы на срок до трех лет.

Другие случаи взяточничества с перевозчиками

Напомним, в Одесской области мужчина, пользуясь своей должностью, ежемесячно брал "таксу" с перевозчиков грузов. Таким образом, он зарабатывал по меньшей мере 50 тысяч гривен ежедневно.

Также мы писали, что в Одесской области задержали мужчину, который зарабатывал со взяток от частных предприятий. Он требовал деньги за то, что не будет препятствовать перевозке людей по Дунаю.

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