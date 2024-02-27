Плати и заезжай на весы — в Одесской области разоблачили схему госинспектора
Госинспектор за деньги обещал не препятствовать перевозчикам и помогал водителям избегать поста контроля. Таким образом, 22 грузовика с зерном обошли габаритно-весовые комплексы.
Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.
Детали схемы
Госинспектор "Укртрансбезопасности" наладил коррупционную схему получения взяток от перевозчиков зерновых. Он требовал по 1000 гривен с каждого "перегруженного" автомобиля. За такую сумму экс-чиновник обещал беспрепятственный пропуск грузовиков, избегание всех мобильных постов органов контроля и избежание ответственности.
Госинспектора задержали в январе 2024 года при получении очередной взятки в сумме 7 тысяч гривен, еще 15 тысяч гривен он получил ранее, в конце декабря прошлого года.
Что угрожает
В настоящее время обвиняемый уволен с должности. Обвинительный акт по ч. 3 ст. 368 УК Украины направлен в суд. Взяточнику грозит лишение свободы на срок до трех лет.
Другие случаи взяточничества с перевозчиками
Напомним, в Одесской области мужчина, пользуясь своей должностью, ежемесячно брал "таксу" с перевозчиков грузов. Таким образом, он зарабатывал по меньшей мере 50 тысяч гривен ежедневно.
Также мы писали, что в Одесской области задержали мужчину, который зарабатывал со взяток от частных предприятий. Он требовал деньги за то, что не будет препятствовать перевозке людей по Дунаю.
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