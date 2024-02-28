Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Собирал "дань" со стихийных торговцев — в Одессе задержали коммунальщика arrow

Собирал "дань" со стихийных торговцев — в Одессе задержали коммунальщика

28 февраля 2024 14:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Собирал "дань" со стихийных торговцев — в Одессе задержали коммунальщика
Задержанный мужчина при получении взятки. Фото: Одесская областная прокуратура
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Чиновник коммунального учреждения требовал ежемесячную плату со стихийных торговцев. Его задержали при получении взятки, мужчину будут судить.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

Читайте также:

Детали схемы

Главный специалист КУ "Муниципальная служба развития торговли" организовал схему незаконного заработка. Он требовал у торговцев на стихийном рынке от 1 000 до 2 000 грн с одного стеллажа за то, что не будет препятствовать торговле. По такой схеме чиновник получил 8 тыс грн с четырех объектов на территории Пересыпского района в Одессе. При получении очередного транша его задержали.

Какое наказание грозит

Коммунальщику сообщили о подозрении по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды согласно ч. 3 ст. 368 УК Украины. Ему грозит до двенадцати лет лишения свободы.

Другие коррупционные схемы в Одесской области

Напомним, госинспектор за деньги обещал не препятствовать перевозчикам и помогал водителям избегать постов контроля. Таким образом, 22 грузовика с зерном обошли габаритно-весовые комплексы.

Также писали, что один из руководителей Укртрансбезопасности ежемесячно принимал "таксу" с перевозчиков грузов. Таким образом, он зарабатывал по меньшей мере 50 тысяч гривен ежедневно.

Добавим, что в Одесской области мужчина зарабатывал со взяток от частных предприятий. Он требовал деньги за то, что не будет препятствовать перевозке людей по Дунаю.

коммунальные услуги
Одесса
взятка
тюрьма
деньги
чиновники
рынок
прокуратура
Новости Одессы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

16 февраля 2024
Новость с видео

16:54 Не вносите эти удобрения при посадке картофеля — клубень будет мелким и сгниет

15 февраля 2024
Новость с фото

06:34Взрывы гремят во Львове — ракетная атака на запад

17 февраля 2024

09:18 Зинченко уйдет из Арсенала в конце сезона — на украинца претендуют два клуба

27 февраля 2024

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

15 февраля 2024

17:21 В Минцифри назвали категорию лиц, которых не будут бронировать от мобилизации

14 февраля 2024

20:00 Юрист рассказал об ответственности за игнорирование повестки ТЦК из другой области

15 февраля 2024

17:03 У сборной Украины будет новый технический спонсор вместо Joma

20 февраля 2024
Новость с видео

04:17 Мясистые и сладкие помидоры будете собирать ведрами — какой сорт посадить в 2024 году

15 февраля 2024
Новость с видео

20:45 Медовик за 20 минут на сковороде — без раскатки коржей