Собирал "дань" со стихийных торговцев — в Одессе задержали коммунальщика

Задержанный мужчина при получении взятки. Фото: Одесская областная прокуратура

Чиновник коммунального учреждения требовал ежемесячную плату со стихийных торговцев. Его задержали при получении взятки, мужчину будут судить.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

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Детали схемы

Главный специалист КУ "Муниципальная служба развития торговли" организовал схему незаконного заработка. Он требовал у торговцев на стихийном рынке от 1 000 до 2 000 грн с одного стеллажа за то, что не будет препятствовать торговле. По такой схеме чиновник получил 8 тыс грн с четырех объектов на территории Пересыпского района в Одессе. При получении очередного транша его задержали.

Какое наказание грозит

Коммунальщику сообщили о подозрении по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды согласно ч. 3 ст. 368 УК Украины. Ему грозит до двенадцати лет лишения свободы.

Другие коррупционные схемы в Одесской области

Напомним, госинспектор за деньги обещал не препятствовать перевозчикам и помогал водителям избегать постов контроля. Таким образом, 22 грузовика с зерном обошли габаритно-весовые комплексы.

Также писали, что один из руководителей Укртрансбезопасности ежемесячно принимал "таксу" с перевозчиков грузов. Таким образом, он зарабатывал по меньшей мере 50 тысяч гривен ежедневно.

Добавим, что в Одесской области мужчина зарабатывал со взяток от частных предприятий. Он требовал деньги за то, что не будет препятствовать перевозке людей по Дунаю.