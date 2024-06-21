В Одесі затримали правоохоронця, який вимагав "данину" зі стихійників: деталі

В Одесі затримали поліцейського за вимагання хабарів. Фото: ДБР

В Одесі викрили заступника начальника одного з районних управлінь поліції на вимаганні хабара від підприємців. Правоохоронець збирав "данину" зі стихійників, а у разі несплати погрожував прикрити їхні точки.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури.

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Деталі злочину

Заступник начальника сектору з протидії домашньому насильству одного з районних управлінь поліції Одеси вимагав щомісячно 5 тисяч гривень зі стихійних торговців міста.

Посвідчення хабарника. Фото: Одеська обласна прокуратура

За ці гроші він обіцяв не перешкоджати підприємницькій діяльності та гарантувати невтручання у вирішення питань зі своїми колегами. Поліцейського затримали "на гарячому", коли він отримав від торговця рибою 25 тисяч гривень за 5 місяців одразу.

Гроші, які поліцейський отримав від торговців. Фото: Одеська обласна прокуратура

Що загрожує

Зараз проти правоохоронця порушено кримінальну справу за ч. 3 ст.і 369-2 Кримінального кодексу України — зловживання впливом. За цей злочин йому загрожує до восьми років ув'язнення. Наразі вирішуються питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади.

Випадки хабарництва на Одещині

Ми писали раніше, що в Одеській області викрили посадовців, які надали державні землі у користування підприємцю за 40 000 гривень. Бізнесмен хотів улаштувати там автостоянку для вантажівок.

Також ми писали, що в Одесі поліція затримала співробітника територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Як зазначали раніше ЗМІ, мова йде про Олексія Макарського, який вимагав 4 000 доларів за невидачу повістки.