В Одессе задержали правоохранителя, требовавшего "дань" со стихийников: детали

В Одессе задержан полицейский за вымогание взяток. Фото: ДБР

В Одессе разоблачили заместителя начальника одного из районных управлений полиции на вымогательстве взятки от предпринимателей. Правоохранитель собирал "дань" со стихийников, а в случае неуплаты угрожал прикрыть их точки.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

Читайте также:

Детали преступления

Заместитель начальника сектора по противодействию домашнему насилию одного из районных управлений полиции Одессы требовал ежемесячно 5 тысяч гривен со стихийных торговцев города.

Удостоверение взяточника. Фото: Одесская областная прокуратура

За эти деньги он обещал не препятствовать предпринимательской деятельности и гарантировать невмешательство в решение вопросов со своими коллегами. Полицейский был задержан "на горячем", когда он получил от торговца рыбой 25 тысяч гривен за 5 месяцев сразу.

Деньги, которые получил полицейский от торговцев. Фото: Одесская областная прокуратура

Что угрожает

В настоящее время против правоохранителя возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. и 369-2 Уголовного кодекса Украины — злоупотребление влиянием. За это преступление ему грозит до восьми лет заключения. Сейчас решаются вопросы избрания меры пресечения и отстранения от должности.

Случаи взяточничества в Одесской области

Мы писали ранее, что в Одесской области разоблачили должностных лиц, которые предоставили государственные земли в пользование предпринимателю за 40 000 гривен. Бизнесмен хотел устроить там автостоянку для грузовиков.

Также писали, что в Одессе полиция задержала сотрудника территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Как отмечали ранее СМИ, речь идет об Алексее Макарском, который требовал 4 000 доларов за невыдачу повестки.