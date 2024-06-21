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Требовал плату со стихийных торговцев — в Одессе задержали полицейского

21 июня 2024 15:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
В Одессе задержали правоохранителя, требовавшего "дань" со стихийников: детали
В Одессе задержан полицейский за вымогание взяток. Фото: ДБР
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Одессе разоблачили заместителя начальника одного из районных управлений полиции на вымогательстве взятки от предпринимателей. Правоохранитель собирал "дань" со стихийников, а в случае неуплаты угрожал прикрыть их точки.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

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Детали преступления

Заместитель начальника сектора по противодействию домашнему насилию одного из районных управлений полиции Одессы требовал ежемесячно 5 тысяч гривен со стихийных торговцев города.

В одессе задержали полицейского на харабрении
Удостоверение взяточника. Фото: Одесская областная прокуратура

За эти деньги он обещал не препятствовать предпринимательской деятельности и гарантировать невмешательство в решение вопросов со своими коллегами. Полицейский был задержан "на горячем", когда он получил от торговца рыбой 25 тысяч гривен за 5 месяцев сразу.

Требовал деньги с торговцев
Деньги, которые получил полицейский от торговцев. Фото: Одесская областная прокуратура

Что угрожает

В настоящее время против правоохранителя возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. и 369-2 Уголовного кодекса Украины — злоупотребление влиянием. За это преступление ему грозит до восьми лет заключения. Сейчас решаются вопросы избрания меры пресечения и отстранения от должности.

Случаи взяточничества в Одесской области

Мы писали ранее, что в Одесской области разоблачили должностных лиц, которые предоставили государственные земли в пользование предпринимателю за 40 000 гривен. Бизнесмен хотел устроить там автостоянку для грузовиков.

Также писали, что в Одессе полиция задержала сотрудника территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Как отмечали ранее СМИ, речь идет об Алексее Макарском, который требовал 4 000 доларов за невыдачу повестки.

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