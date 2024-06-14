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Державна земля під приватну стоянку — трьох посадовців Одещини викрили на хабарі

14 червня 2024 14:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Посадовці Одещини вимагали хабар у 40 000 доларів: подробиці
Правоохоронці викрили посадовців Одещини на хабарництві. Фото: Одеська обласна прокуратура.
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Троє посадовців в Одеській області надали державні землі у користування підприємцю за 40 000 гривень задля того, аби він влаштував там автостоянку для вантажівок.  Їх викрили "на гарячому" та затримали, усім спільникам загрожує позбавлення волі.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури.

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Деталі злочину

Організатор схеми — начальник управління водних ресурсів річок — залучив до справи двох спільників: свого колегу та голову  однієї з сільських рад Білгород-Дністровського району. Посадовці вимагали 40 000 доларів від підприємця, аби виконати його "забаганку".

Посадовці Одещини отримали 40 000
Посадовці Одещини отримали хабар. Фото: Одеська обласна прокуратура

За ці кошти вони обіцяли передати землі площею 16 га, які перебувають на балансі управління водних річок, до комунальної власності одної з ОТГ. А в подальшому — у користування підприємцю для ведення бізнесу без проведення аукціону та з першочерговим правом викупу. 

На Одещині викрили посадовців на корупції
Ділянка, частину якої хотіли віддати під стоянку. Фото: Нацполіція

Яке покарання

Усі фігурантам інкриміновано одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі (ч. 4 ст. 368 КК України). Їм загрожує до дванадцяти років  позбавлення волі.

Випадки корупції на Одещині

Ми писали, що в Одесі поліція затримала співробітника територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Як зазначали раніше ЗМІ, мова йде про Олексія Макарського, який вимагав 4 000 за невидачу повістки.

Також ми писали, що на Одещині Державне бюро розслідувань (ДБР) викрило посадовців міграційної служби, які "заробляли" на іноземцях. За десятки тисяч доларів вони обіцяли сприяти виграшу судового процесу, аби громадян інших країн не депортували з України.

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чиновники
хабар
поліція
Одеса
прокуратура
підприємці
Одеська область
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