Випагали гроші з іноземців: на Одещині викрили посадовців ДМС

ДБР викрило посадовців міграційної служби на хабарництві. Фото: ДБР

На Одещині Державне бюро розслідувань (ДБР) викрило посадовців міграційної служби, які "заробляли" на іноземцях. За десятки тисяч доларів вони обіцяли сприяти виграшу судового процесу, аби громадян інших країн не депортували з України.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

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Деталі злочину

Начальник управління міграційного контролю ГУ ДМС України в Одеській області та співробітник цього ж управління обіцяли іноземцю дозволити залишитись в Україні. За 20 тисяч доларів США посадовці погодилися допомогти уродженцю Республіки Молдова, якого чекала примусова депортація через анульований український паспорт.

Гроші для чиновників. Фото: ДБР

Чиновники порадили іноземцю подати до суду апеляцію проти своєї депортації, обіцяючи допомогти виграти суд. Вони навіть бралися підготувати необхідні документи для суду, вплинути на суддю та інших працівників ДМС, які представляли позицію установи в суді.

Що виявили під час обшуків

Правоохоронці провели обшуки та знайшли гроші, коштовності та майно на суму щонайменше 140 мільйонів гривень. Лише прикраси дружини керівника за попередніми оцінками вартують майже 3 мільйона гривень.

Коштовності у помешканні фігуранта. Фото: ДБР

Серед іншого, у начальника виявили записані на його матір елітний будинок у 200 кв. метрів та придбаний торік у салоні автомобіль за 7 мільйонів гривень. У матері посадовця у власності також перебуває багато земельних землянок, будинки та магазини.

Що загрожує

Спільникам повідомлено про підозру у прийнятті пропозиції неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років з конфіскацією майна. Їм обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави керівнику управління — 70 млн грн, співробітнику — 7 млн грн.

Корупція на Одещині

Також ми повідомляли, що в Одесі поліцейські викрили службовця одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) на хабарництві. Чоловік вимагав 1 000 доларів за зняття автомобіля з військового обліку, за що тепер йому загрожує позбавлення волі.

Раніше ми писали, що в Одесі поліція затримала державного виконавця за вимагання та отримання хабаря. Чоловік за 1 000 доларів обіцяв посприяти закриттю справи стосовно одеситки.

Окрім цього, держслужбовець одного з відділів Державної міграційної служби (ДМС) на Одещині вимагав гроші з іноземця. За 3 000 доларів він обіцяв "не створювати проблем" у підтвердженні українського громадянства його дітей.