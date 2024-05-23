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По 600 доларів за дитину — працівника міграційної служби на Одещині викрили на хабарництві

23 травня 2024 11:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
По 600 доларів за дитину — працівника міграційної служби на Одещині викрили на хабарництві
Правоохоронці затримали держслужбовця на Одещині за хабарництво. Фото: Одеська обласна прокуратура.
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Держслужбовець одного з відділів Державної міграційної служби (ДМС) на Одещині вимагав гроші з іноземця. За 3 000 доларів він обіцяв "не створювати проблем" у підтвердженні українського громадянства його дітей. 

Про це повідомляє пресслужба Одеської обласної прокуратури

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Деталі справи

Іноземець, який є батьком п'ятьох дітей, звернувся до міграційної служби для оформлення їм громадянства України. Проте держслужбовець почав вимагати хабар — 600 доларів за одну дитину. За ці гроші він обіцяв не створювати перешкод у видачі довідок про громадянство. Під час передачі хабаря чиновника затримали "на гарячому". Наразі його відсторонено від роботи.
 

держслужбовець міграційної служби на Одещині вимагав хабар
Гроші, які отримав службовець ДМС на Одещині. Фото: Одеська обласна прокуратура

Що загрожує

Працівника ДМС звинувачують за ч. 3 ст.і 368 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за вимагання та одержання неправомірної вигоди. Якщо провину буде доведено, йому загрожує позбавлення волі на строк до 12 років.

Випадки хабарництва на Одещині

Ми писали раніше, що працівник ТЦК та СП Одещини шантажував громадянина, який має законне право на відстрочку від призову, тим, що не видасть йому необхідну довідку. За документ військовий просив хабаря, який приймав або пальним, або грошима. Чоловіка затримали на гарячому, тепер йому загрожує позбавлення волі.

Також ми писали, що спецслужбовці викрили посадовців одеської митниці та податкової служби, які систематично вимагали гроші з імпортерів за те, аби підприємці могли безперешкодно оформлювати вантажі. Обох хабарників затримали, наразі їм загрожує позбавлення волі.

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