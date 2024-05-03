Вимагали 25 тисяч доларів — чергові корупційні схеми одеської митниці

Зона митного контролю. Фото: ДПСУ

Спецслужбовці викрили посадовців одеської митниці та податкової служби, які систематично вимагали гроші з імпортерів за те, аби підприємці могли безперешкодно оформлювати вантажі. Обох хабарників затримали, наразі їм загрожує позбавлення волі.

Про це повідомляє пресслужба Управління СБ України в одеській області.

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Деталі схеми

Виконуючий обов'язки заступника начальника одного з митних постів Одеської митниці та керівник відділу обласного управління Державної податкової служби систематично вимагали хабарі з імпортерів. Якщо ж ті не погоджувались, то посадовці починали погрожувати підприємцям підвищити рівень митної вартості.

Так, зловмисники вимагали 25 тисяч доларів з підприємця за те, аби вони змінили умови митного режиму для сільськогосподарських товарів. Обох фігурантів оперативники затримали після одержання третьої частини хабара.

Що загрожує

Наразі затриманим повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України. Їм загрожує до дванадцяти років ув'язнення.

Корупційні схеми одеської митниці

Ми раніше писали, що один з високопосадовців Одеської митниці заробляв на тому, що вимагав хабарі від імпортерів. Проте суми залежали від обсягів та виду товару. А наразі зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Також ми писали, що правоохоронці викрили на хабарництві інспектора Одеської митниці. Чоловік брав свій відсоток за вивезення незадекларованої готівки з України.

Додамо, що робітниця Одеської митниці вимагала хабар за неперешкоджання у видачі дозволів на розмитнення товарів. Прокурори Одеси викрили зловмисницю, наразі їй загрожує позбавлення волі.