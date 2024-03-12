Заробіток на імпортованих товарах — в Одесі викрили схему хабарництва

Затримана посадовиця. Фото: Одеська обласна прокуратура

Посадовиця Одеської митниці вимагала хабар за неперешкоджання у видачі дозволів на розмитнення товарів. Прокурори Одеси викрили зловмисницю, наразі їй загрожує позбавлення волі.

Про це повідомляє пресслужба Одеської обласної прокуратури.

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Деталі злочинної діяльності

Посадовиця одного з відділів Управління адміністративно-господарської діяльності Одеської митниці вимагала від підприємця хабар у розмірі 500 доларів. За ці кошти вона обіцяла безперешкодне повернення імпортованого товару, який був поміщений на склад митного пункту "Ізмаїл" до завершення процесу розмитнення.



Вилучені кошти, отримані незаконно. Фото: Одеська обласна прокуратура

Що загрожує

Хабарниці повідомили про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди за ч. 3 ст. 368 КК України. За вчинене їй загрожує позбавленням волі на строк до десяти років.

Випадки корупції Одеської митниці

Нагадаємо, що працівниця Одеської митниці систематично вимагала хабарі за безперешкодне митне оформлення автомобілів. Жінку затримали "на гарячому", наразі їй загрожує до 10 років позбавлення волі.

Також ми писали, що в Одеській області викрили працівника митної служби, якого підозрюють в організації корупційної схеми. Посадовець за хабар пропускав до країни товар в обхід необхідних процедур.

Додамо, що Вищий антикорупційний суд (ВАКС) наклав арешт на майно одеського митника, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем. Ймовірно, посадовець займався хабарництвом, за що придбав квартиру за понад два мільйони.