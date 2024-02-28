Вимагала гроші за розмитнення авто — в Одесі викрили працівницю митниці

Обшуки в кабінеті посадовиці. Фото: СБУ

Посадовиця систематично вимагала хабарі за безперешкодне митне оформлення автомобілів. Жінку затримали "на гарячому", наразі їй загрожує до 10 років позбавлення волі.

Про це повідомили у пресслужбі Управління СБ України в Одеській області.

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Деталі корупційної схеми

Керівницю відділу митного оформлення одного з постів Одеської митниці організувала схему незаконного заробітку на розмитненні імпортних автомобілів. За певну суму вона обіцяла швидке та безперешкодне оформлення усіх документів, проте ціни варіювались від виду транспорту. За її тарифами, митне оформлення одного бензинового чи дизельного транспортного засобу становило близько $50, електромобіля — близько $100, залежно від марки автомобіля. Правоохоронці задокументували одержання нею 800 доларів США.

Яке покарання загрожує

Наразі зловмисниці повідомлено про підозру у хабарництві за ч.3 ст.368 ККУ. Їй загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Одеській області викрили працівника митної служби, якого підозрюють в організації корупційної схеми. Посадовець за хабар пропускав до країни товар в обхід необхідних процедур.

Також ми писали, що Вищий антикорупційний суд (ВАКС) наклав арешт на майно одеського митника, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем. Ймовірно, посадовець займався хабарництвом, за що придбав квартиру за понад два мільйони.