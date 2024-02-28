Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Вимагала гроші за розмитнення авто — в Одесі викрили працівницю митниці arrow

Вимагала гроші за розмитнення авто — в Одесі викрили працівницю митниці

28 лютого 2024 15:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Вимагала гроші за розмитнення авто — в Одесі викрили працівницю митниці
Обшуки в кабінеті посадовиці. Фото: СБУ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Посадовиця систематично вимагала хабарі за безперешкодне митне оформлення автомобілів. Жінку затримали "на гарячому", наразі їй загрожує до 10 років позбавлення волі.

Про це повідомили у пресслужбі Управління СБ України в Одеській області.

Читайте також:

Деталі корупційної схеми

Керівницю відділу митного оформлення одного з постів Одеської митниці організувала схему незаконного заробітку на розмитненні імпортних автомобілів. За певну суму вона обіцяла швидке та безперешкодне оформлення усіх документів, проте ціни варіювались від виду транспорту.  За її тарифами, митне оформлення одного бензинового чи дизельного транспортного засобу становило близько $50, електромобіля — близько $100, залежно від марки автомобіля. Правоохоронці задокументували одержання нею 800 доларів США. 

Яке покарання загрожує

Наразі зловмисниці повідомлено про підозру у хабарництві за ч.3 ст.368 ККУ. Їй загрожує до 10 років позбавлення волі. 

Нагадаємо, в Одеській області викрили працівника митної служби, якого підозрюють в організації корупційної схеми. Посадовець за хабар пропускав до країни товар в обхід необхідних процедур.

Також ми писали, що Вищий антикорупційний суд (ВАКС) наклав арешт на майно одеського митника, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем. Ймовірно, посадовець займався хабарництвом, за що придбав квартиру за понад два мільйони.

Одеса
корупція
хабар
Митна служба
чиновники
Новини Одеси
автомобіль
митниця
розмитнення

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

16 лютого 2024
Новина з відео

16:54 Ніколи не вносьте ці добрива при посадці картоплі — бульба буде дрібною та згниє

15 лютого 2024
Новина з фото

06:34Вибухи гримлять у Львові — ракетна атака на захід

17 лютого 2024

09:18 Зінченко піде з Арсенала наприкінці сезону — на українця претендують два клуби

27 лютого 2024

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

15 лютого 2024

17:21 У Мінцифрі назвали категорію осіб, яких не бронюватимуть від мобілізації

14 лютого 2024

20:00 Юрист розповів про відповідальність за ігнорування повістки ТЦК з іншої області

15 лютого 2024

17:03 У збірної України буде новий технічний спонсор замість Joma

20 лютого 2024
Новина з відео

04:17 М'ясисті та солодкі помідори збиратимете відрами — який сорт посадити 2024 року

15 лютого 2024
Новина з відео

20:45 Медовик за 20 хвилин на сковороді — без розкачування коржів