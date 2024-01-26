ВАКС конфіскував майно в одеського митника, якого підозрюють у хабарництві

Зона митного контролю. Фото: ДПСУ

​Вищий антикорупційний суд (ВАКС) наклав арешт на майно одеського митника, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем. Ймовірно, посадовець займався хабарництвом, за що придбав квартиру за понад два мільйони.

Про це повідомили у Центрі протидії корупції.

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За інформацією порталу, йдеться про квартиру площею 121,5 квадрата вартістю 2,44 млн грн та два машиномісця на 23,3 і 15,2 квадрата загальною вартістю 384 тисячі грн.

Що відомо про справу

У грудні 2023 САП подала позов, у якому просила визнати необґрунтованими активи та стягнути їх вартість в дохід держави. За їхніми даними, Віктор Ткаченко або його сім’я не могли набути вказане майно коштом законних доходів. Адже чоловік має не дуже високу зарплату митника, а його мати, яка номінально придбала квартиру, взагалі пенсіонерка.

Нагадаємо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомила про підозру двом колишнім депутатам Одеської обласної ради. Посадовців підозрюють у причетності до привласнення 32 суден, що завдало державі понад 80 мільйонів збитків.

Також ми писали, що Служба безпеки України (СБУ) затримала голову сільради Білгород-Дністровського району, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем. Посадовець привласнив земельну ділянку на березі лиману, яка належала державі.

Додамо, прокурори скерували до суду обвинувальний акт щодо керівника підприємства, яке виграло тендер на ремонт укриття школи у Пересипському районі. Підрядник підробив документи та привласнив майже 300 тисяч гривень державних коштів.