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ВАКС конфисковал имущество у одесского таможенника, подозреваемого во взяточничестве

26 января 2024 15:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
ВАКС конфисковал имущество у одесского таможенника, подозреваемого во взяточничестве
Зона таможенного контроля. Фото: ГНСУ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) наложил арест на имущество одесского таможенника, подозреваемого в злоупотреблении служебным положением. Вероятно, должностное лицо занималось взяточничеством, за что приобрело квартиру за более два миллиона.

Об этом сообщили в Центре противодействия коррупции.

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По информации портала, речь идет о квартире площадью 121,5 кв. м, стоимостью 2,44 млн грн, и двух машиноместах на 23,3 и 15,2 кв. м, общей стоимостью 384 тысяч грн.

Что известно о деле

В декабре 2023 года САП подала иск, в котором просила признать необоснованными активы и взыскать их стоимость в доход государства. По их данным, Виктор Ткаченко или его семья не могли приобрести указанное имущество за счет законных доходов. Ведь у мужчины не очень высокая зарплата таможенника, а его мать, номинально купившая квартиру, вообще пенсионерка.

Напомним, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщила о подозрении двум бывшим депутатам Одесского областного совета. Чиновников подозревают в причастности к присвоению 32 судов, что нанесло государству более 80 миллионов грн убытка.

Также мы писали, что Служба безопасности Украины (СБУ) задержала главу сельсовета Белгород-Днестровского района, подозреваемого в злоупотреблении служебным положением. Чиновник присвоил принадлежащий государству земельный участок на берегу лимана.

Добавим, прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении руководителя предприятия, выигравшего тендер на ремонт укрытия школы в Пересыпском районе. Подрядчик подделал документы и присвоил почти 300 тысяч гривен государственных средств.

Одесса
коррупция
взятка
Одесская область
ВАКС
таможня
имущество

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