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Требовала деньги за растаможку авто — в Одессе разоблачили работницу таможни

28 февраля 2024 15:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Требовала деньги за растаможку авто — в Одессе разоблачили работницу таможни
Обыски в кабинете должностного лица. Фото: СБУ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Чиновница систематически требовала взятки за беспрепятственное таможенное оформление автомобилей. Женщину задержали "на горячем", теперь ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Об этом сообщили в пресс-службе Управления СБ Украины в Одесской области.

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Детали коррупционной схемы

Руководитель отдела таможенного оформления одного из постов Одесской таможни организовала схему незаконного заработка на растаможке импортных автомобилей. За определенную сумму она обещала быстрое и беспрепятственное оформление всех документов, но цены варьировались от вида транспорта. По ее тарифам таможенное оформление одного бензинового или дизельного транспортного средства составляло около $50, электромобиля — около $100, в зависимости от марки автомобиля. Правоохранители задокументировали получение ею 800 долларов США.

Какое наказание грозит

В настоящее время злоумышленница уведомлена о подозрении во взяточничестве по ч.3 ст.368 УКУ. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Одесской области разоблачили работника таможенной службы, подозреваемого в организации коррупционной схемы. Чиновник за взятку пропускал в страну товар в обход необходимых процедур.

Также мы писали, что Высший антикоррупционный суд (ВАКС) наложил арест на имущество одесского таможенника, подозреваемого в злоупотреблении служебным положением. Вероятно, должностное лицо занималось взяточничеством, за что приобрело квартиру за более двух миллионов.

Одесса
коррупция
взятка
Таможенная служба
чиновники
Новости Одессы
автомобиль
таможня
растаможка

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