Требовала деньги за растаможку авто — в Одессе разоблачили работницу таможни

Обыски в кабинете должностного лица. Фото: СБУ

Чиновница систематически требовала взятки за беспрепятственное таможенное оформление автомобилей. Женщину задержали "на горячем", теперь ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Об этом сообщили в пресс-службе Управления СБ Украины в Одесской области.

Читайте также:

Детали коррупционной схемы

Руководитель отдела таможенного оформления одного из постов Одесской таможни организовала схему незаконного заработка на растаможке импортных автомобилей. За определенную сумму она обещала быстрое и беспрепятственное оформление всех документов, но цены варьировались от вида транспорта. По ее тарифам таможенное оформление одного бензинового или дизельного транспортного средства составляло около $50, электромобиля — около $100, в зависимости от марки автомобиля. Правоохранители задокументировали получение ею 800 долларов США.

Какое наказание грозит

В настоящее время злоумышленница уведомлена о подозрении во взяточничестве по ч.3 ст.368 УКУ. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Одесской области разоблачили работника таможенной службы, подозреваемого в организации коррупционной схемы. Чиновник за взятку пропускал в страну товар в обход необходимых процедур.

Также мы писали, что Высший антикоррупционный суд (ВАКС) наложил арест на имущество одесского таможенника, подозреваемого в злоупотреблении служебным положением. Вероятно, должностное лицо занималось взяточничеством, за что приобрело квартиру за более двух миллионов.