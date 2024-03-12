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Заработок на импортированных товарах — в Одессе разоблачили схему взяточничества

12 марта 2024 12:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Заработок на импортированных товарах — в Одессе разоблачили схему взяточничества
Задержана чиновник. Фото: Одесская областная прокуратура
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Чиновница Одесской таможни требовала взятку за непрепятствование в выдаче разрешений на растаможку товаров. Прокуроры Одессы разоблачили злоумышленницу, сейчас ей грозит лишение свободы.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

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Чиновник одного из отделов Управления административно-хозяйственной деятельности Одесской таможни требовала от предпринимателя взятку в размере 500 долларов. За эти средства она обещала беспрепятственный возврат импортируемого товара, помещенного на склад таможенного пункта "Измаил" до завершения процесса растаможки.

Заработок на импортированных товарах — в Одессе разоблачили схему взяточничества - фото 1
Изъяты денежные средства, полученные незаконно. Фото: Одесская областная прокуратура

Что угрожает

Взяточницы сообщили о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды по ч. 3 ст. 368 УК Украины. За совершенное ей грозит лишением свободы сроком до десяти лет.

Случаи коррупции Одесской таможни

Напомним, что работница Одесской таможни систематически требовала взятки за беспрепятственное таможенное оформление автомобилей. Женщину задержали "на горячем", пока ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Также мы писали, что в Одесской области разоблачили работника таможенной службы, подозреваемого в организации коррупционной схемы. Чиновник за взятку пропускал в страну товар в обход необходимых процедур.

Добавим, что Высший антикоррупционный суд (ВАКС) наложил арест на имущество одесского таможенника, подозреваемого в злоупотреблении служебным положением. Вероятно, должностное лицо занималось взяточничеством, за что приобрело квартиру за более двух миллионов.

Одесса
взятка
Таможенная служба
прокуратура
Новости Одессы
преступление
таможня
растаможка

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