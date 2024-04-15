Корупційні схеми Одеської митниці —  СБУ викрила начальника разом із підлеглими

Спецслужби затримали корупціонера. Фото: СБУ

Один з високопосадовців Одеської митниці заробляв на тому, що вимагав хабарі від імпортерів. До схеми він залучив підлеглих, а тепер усім учасникам загрожує позбавлення волі.

Про це повідомляє пресслужба Управління СБ України в Одеській області.

Читайте також:

Подробиці діяльності

Начальник одного з митних постів в Одеській області створив злочинне угрупування, до якого залучив підлеглих та брокера. Спільники вимагали хабарі від підприємців, які займаються імпортом. Проте суми залежали від обсягів та виду товару.

Що загрожує

Трьом чиновникам митниці і двом їхнім спільникам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Інші злочини Одеської митниці

Нагадаємо, що правоохоронці викрили на хабарництві інспектора Одеської митниці. Чоловік брав свій відсоток за вивезення незадекларованої готівки з України.

Також ми писали, що робітниця Одеської митниці вимагала хабар за неперешкоджання у видачі дозволів на розмитнення товарів. Прокурори Одеси викрили зловмисницю, наразі їй загрожує позбавлення волі.

Додамо, керівниця відділу митного оформлення вимагала хабарі за безперешкодне митне оформлення автомобілів. Жінку затримали "на гарячому", наразі їй загрожує до 10 років позбавлення волі.