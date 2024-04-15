Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Корупційні схеми Одеської митниці —  СБУ викрила начальника разом із підлеглими arrow

Корупційні схеми Одеської митниці —  СБУ викрила начальника разом із підлеглими

15 квітня 2024 14:55
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Корупційні схеми Одеської митниці —  СБУ викрила начальника разом із підлеглими
Спецслужби затримали корупціонера. Фото: СБУ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Один з високопосадовців Одеської митниці заробляв на тому, що вимагав хабарі від імпортерів. До схеми він залучив підлеглих, а тепер усім учасникам загрожує позбавлення волі. 

Про це повідомляє пресслужба Управління СБ України в Одеській області.

Читайте також:

Подробиці діяльності

Начальник одного з митних постів в Одеській області створив злочинне угрупування, до якого залучив підлеглих та брокера. Спільники вимагали хабарі від підприємців, які займаються імпортом. Проте суми залежали від обсягів та виду товару. 

Що загрожує

Трьом чиновникам митниці і двом їхнім спільникам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Інші злочини Одеської митниці

Нагадаємо, що правоохоронці викрили на хабарництві інспектора Одеської митниці. Чоловік брав свій відсоток за вивезення незадекларованої готівки з України.

Також ми писали, що робітниця Одеської митниці вимагала хабар за неперешкоджання у видачі дозволів на розмитнення товарів. Прокурори Одеси викрили зловмисницю, наразі їй загрожує позбавлення волі.

Додамо, керівниця відділу митного оформлення вимагала хабарі за безперешкодне митне оформлення автомобілів. Жінку затримали "на гарячому", наразі їй загрожує до 10 років позбавлення волі.

СБУ
Одеса
корупція
хабар
Митна служба
Одеська область
Новини Одеси
митниця

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

2 квітня 2024
Новина з відео

19:24 Чи можна садити горіх біля будинку — цю відповідь має знати кожен

11 квітня 2024
Оновлено

06:02Обстріл Львівської області — лунають потужні вибухи

4 квітня 2024

08:48 Циганков піде з Жирони наприкінці сезону — українцем цікавиться відомий клуб

7 квітня 2024

08:22 Офіційні фан-клуби Євробачення обирають своїх фаворитів — скільки балів в України

3 квітня 2024
Новина з відео

07:30 Коли садити картоплю у квітні 2024 — найсприятливіші дати за місячним календарем