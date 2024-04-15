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Коррупционные схемы Одесской таможни — СБУ разоблачила начальника вместе с подчиненными

15 апреля 2024 14:55
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Коррупционные схемы Одесской таможни — СБУ разоблачила начальника вместе с подчиненными
Спецслужбы задержали коррупционера. Фото: СБУ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Один из чиновников Одесской таможни зарабатывал на том, что требовал взятки от импортеров. В схему он привлек подчиненных, а теперь всем участникам грозит лишение свободы.

Об этом сообщает пресс-служба Управления СБ Украины в Одесской области.

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Подробности деятельности

Начальник одного из таможенных постов в Одесской области создал преступную группировку, к которой привлек подчиненных и брокера. Сообщники потребовали взятки от предпринимателей, занимающихся импортом. Но суммы зависели от размеров и вида продукта.

Что угрожает

Трем чиновникам таможни и двум их сообщникам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Другие преступления Одесской таможни

Напомним, что правоохранители разоблачили на взяточничестве инспектора Одесской таможни. Мужчина брал свой процент за вывоз незадекларированных наличных из Украины.

Также мы писали, что работница Одесской таможни потребовала взятку за непрепятствование в выдаче разрешений на растаможку товаров. Прокуроры Одессы разоблачили злоумышленницу, ей грозит лишение свободы.

Руководитель отдела таможенного оформления требовала взятки за беспрепятственное таможенное оформление автомобилей. Женщину задержали "на горячем", теперь ей грозит до 10 лет лишения свободы.

СБУ
Одесса
коррупция
взятка
Таможенная служба
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Новости Одессы
таможня

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