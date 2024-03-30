Свій відсоток за вивезення готівки — СБУ розкрила корупційну схему на Одеській митниці

Затриманий чоловік. Фото: СБУ

Служба безпеки України розкрила чергову корупційну систему. На цей раз зловмисником виявився інспектор Одеської митниці, який брав свій відсоток за вивезення незадекларованої готівки з України.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

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Деталі схеми

За інформацією силовиків, до корупційної схеми причетний був державний інспектор митного посту "Білгород-Дністровський". Він вимагав "відкати" у розмірі 1% від суми валюти, яку без декларування вивозили з України. За сприяння чоловіка через кордон намагалися перевезти декілька мільйонів у гривневому еквіваленті. За хабар зловмисник обіцяв ділкам безперешкодний валютний "трафік", не вдаючись у походження готівкових коштів.

Вилучена готівка. Фото: СБУ

Яке покарання

Затримали фігуранта під час отримання неправомірної вигоди за "пропуск" готівки через кордон. Чоловіку повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, санкція цієї статті передбачає до 10 років ув’язнення. Наразі встановлюються всі обставини злочину, зокрема перевіряється причетність до цього інших працівників Одеської митниці.

Випадки хабарництва на Одещині

Нагадаємо, посадовиця одеського держпідприємства пообіцяла "клієнту" швидку видачу необхідних йому документів. За таку послугу вона отримала хабар у розмірі 20 тисяч гривень, наразі жінці загрожує позбавлення волі.

Також ми повідомляли, що робітниця Одеської митниці вимагала хабар за неперешкоджання у видачі дозволів на розмитнення товарів. Прокурори Одеси викрили зловмисницю, наразі їй загрожує позбавлення волі.

Додамо, керівниця відділу митного оформлення вимагала хабарі за безперешкодне митне оформлення автомобілів. Жінку затримали "на гарячому", наразі їй загрожує до 10 років позбавлення волі.