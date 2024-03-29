Пришвидшене оформлення документів за винагороду — в Одесі викрили хабарницю

Поліцейські затримали посадовицю. Фото: Нацполіція

Посадовиця одеського держпідприємства пообіцяла "клієнту" швидку видачу необхідних йому документів. За таку послугу вона отримала хабар у розмірі 20 тисяч гривень, наразі жінці загрожує позбавлення волі.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції в Одеській області.

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Деталі справи

Посадовиця одної з державних установ запропонувала чоловіку, який хотів почати підприємницьку діяльність, посприяти оформленню необхідних документів. Так, за 20 тисяч гривень жінка обіцяла швидко видати відповідні сертифікати. Під час наступної зустрічі чоловік передав держслужбовиці обумовлену суму в обмін на документи.

Яке покарання загрожує

Жінці повідомили про підозру за ч. 1 ст. 368 ККУ. Вона звинувачується в одержанні хабаря і інтересах того, хто надав їй гроші. За цей злочин їй загрожує позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Випадки хабарництва на Одещині

Нагадаємо, що Вищий антикорупційний суд (ВАКС) визнав винним у хабарництві колишнього слідчого відділу Управління СБУ в Одеській області. За вироком суду йому загрожує 9 років позбавлення волі.

Також ми повідомляли, що посадовиця Одеської митниці вимагала хабар за неперешкоджання у видачі дозволів на розмитнення товарів. Прокурори Одеси викрили зловмисницю, наразі їй загрожує позбавлення волі.

Додамо, що двоє патрульних Одещини вимагали хабарі від водія, який керував автівкою у нетверезому стані. В обмін на гроші вони обіцяли, що чоловік уникне відповідальності за правопорушення.