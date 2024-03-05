Двох одеських патрульних викрили на корупції — подробиці

Процес затримання одеських патрульних. Фото: Одеська обласна прокуратура

Двоє патрульних Одещини вимагали хабарі від водія, який керував автівкою у нетверезому стані. В обмін на гроші вони обіцяли, що чоловік уникне відповідальності за правопорушення.

Про це повідомляє пресслужба Одеської обласної прокуратури.

Читайте також:

Деталі справи

Два інспектори Управління патрульної поліції в Одеській області отримали хабар від водія у розмірі 25 тисяч гривень. За таку суму патрульні обіцяли, що водій зможе уникнути адміністративної відповідальності за керування авто в стані сп'яніння.

Яке покарання

Наразі обвинувачених звільнено з правоохоронних органів. Обом чоловікам оголошено про підозру за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди згідно з ч.3 чт. 368 ККУ. Фігурантам загрожує позбавлення волі на строк до дванадцяти років.

Корупція на Одещині

Нагадаємо, що сьогодні, 5 березня, Вища рада правосуддя ухвалила відсторонення від обов'язків суддю одного з районних судів Одещини. Йдеться про Олександра Боярського, який за певну суму ухвалював рішення, що дозволяли військовозобов'язаним виїжджати за кордон України.

Також ми писали, що посадовиця одеської митниці систематично вимагала хабарі за безперешкодне митне оформлення автомобілів. Жінку затримали "на гарячому", наразі їй загрожує до 10 років позбавлення волі.

Додамо, головний спеціаліст комунальної служби в Одесі організував схему незаконного заробітку. Він вимагав у торговців на стихійному ринку від 1 000 грн до 2 000 грн з одного стелажа за те, що не буде перешкоджати торгівлі.