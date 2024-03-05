Двух одесских патрульных разоблачили на коррупции — подробности

Процесс задержания одесских патрульных. Фото: Одесская областная прокуратура

Двое патрульных Одесчины требовали взятки от водителя, управлявшего автомобилем в нетрезвом состоянии. В обмен на деньги они обещали, что мужчина избежит ответственности за правонарушение.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

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Детали дела

Два инспектора Управления патрульной полиции в Одесской области получили взятку от водителя в размере 25 тысяч гривен. За такую сумму патрульные обещали, что водитель сможет избежать административной ответственности за вождение в состоянии опьянения.

Какое наказание

В настоящее время обвиняемые уволены из правоохранительных органов. Обоим мужчинам объявили о подозрении по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды согласно ч.3 чт. 368 УКУ. Фигурантам грозит лишение свободы сроком до двенадцати лет.

Коррупция в Одесской области

Напомним, что сегодня, 5 марта, Высший совет правосудия принял отстранение от обязанностей судью одного из районных судов Одесской области. Речь идет об Александре Боярском, который за определенную сумму принимал решения, позволявшие военнообязанным выезжать за границу Украины.

Также мы писали, что чиновница одесской таможни систематически требовала взятки за беспрепятственное таможенное оформление автомобилей. Женщину задержали "на горячем", ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Главный специалист коммунальной службы в Одессе организовал схему незаконного заработка. Он требовал у торговцев на стихийном рынке от 1 тыс. до 2 тыс. грн с одного стеллажа за то, что не будет препятствовать торговле.