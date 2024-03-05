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Одеського суддю ще на місяць відсторонили від обов'язків

5 березня 2024 15:05
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Одеського суддю ще на місяць відсторонили від обов'язків
Портрет судді. Фото: САП
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Сьогодні, 5 березня, Вища рада правосуддя ухвалила відсторонення від обов'язків суддю одного з районних судів Одещини. Йдеться про Олександра Боярського, якого викрили на отриманні хабаря від ухилянта.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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У Білгород-Дністровському міськрайонному суді Одеської області правник ухвалював рішення, які дозволяли чоловікам призовного віку ухилитись від військової служби. Відомо, що це був Олександр Боярський, якого вже ловили на хабарях. У межах досудового розслідування встановлено, що суддя одержав 1500 доларів за те, що пообіцяв зробити документи для військовозобов'язаного про проживання з ним неповнолітньої дитини. Таке рішення дозволило б батьку дитини уникнути мобілізації та виїхати за кордон.

Що відомо про затримання

Нагадаємо, затримали Боярського 12 січня за місцем проживання у Білгород-Дністровському, проте суддя вніс понад 1 млн грн застави, щоб не сидіти в СІЗО. Наразі за клопотанням керівника САП Вища рада правосуддя відсторонила суддю від обов'язків до 9 квітня 2024 року.

Також ми писали, що суддю одного з районних судів Одеської області спіймали під час отримання 4 тис. доларів. За хабар він пообіцяв посприяти закриттю провадження адміністративного правопорушення людини. Правника відсторонили до 9 квітня 2024 року.

Одеса
корупція
САП
Одеська область
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