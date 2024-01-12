Суд дозволив арешт райсудді Одещини, який допомагав ухилянтам перетнути кордон

Портрет судді. Фото: САП

​Вища рада правосуддя (ВРП) надала згоду на взяття під варту районного суддю Одеської області, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем. Правник допомагав чоловікам призовного віку незаконно уникнути мобілізації.

Про це повідомили у пресслужбі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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За інформацією відомства, Вища рада правосуддя визнала обґрунтованими доводи подання та надала згоду на утримання судді під вартою.

У чому підозрюють суддю

У Білгород-Дністровському міськрайонному суді Одеської області правник ухвалював рішення, які дозволяли чоловікам призовного віку уникнути мобілізації та виїхати за кордон. Відомо, що це був Олександр Боярський, якого вже ловили на хабарях.

За свої "послуги" суддя просив 3,5 тисячі доларів США. До схеми були причетні співробітники суду та посередники. Потенційних "клієнтів" горе-бізнесмени шукали через оголошення у соцмережах.

Крім того, з’ясувалось, що мали місце випадки виїзду чоловіків за кордон без супроводу дитини, визначення місця проживання дитини на тимчасово окупованій території, підробки процесуальних документів від позивачів та втручання у систему автоматизованого розподілу судових справ.

Наразі судді загрожує до 10 років увʼязнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, правоохоронці завершили слідство щодо справи командувача ОСУВ "Одеса". Військовослужбовця викрили під час отримання хабаря у 200 тисяч гривень.

Також ми писали, що 9 січня, Вища рада правосуддя (ВРП) тимчасово відсторонила від здійснення обовʼязків суддю Приморського районного суду міста Одеси Іллю Лонського. Чоловіка підозрюють в отриманні хабаря.