Суд разрешил арест райсудьи Одесчины, который помогал уклоняющимся пересечь границу

Портрет судьи. Фото: САП

Высший совет правосудия (ВСП) дал согласие на заключение под стражу районного судью Одесской области, подозреваемого в злоупотреблении служебным положением. Юрист помогал мужчинам призывного возраста незаконно избежать мобилизации.

Об этом сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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По информации ведомства, Высший совет правосудия признал обоснованными доводы представления и дал согласие на содержание судьи под стражей.

В чем подозревают судью

В Белгород-Днестровском горрайонном суде Одесской области юрист принимал решения, позволявшие мужчинам призывного возраста избежать мобилизации и уехать за границу. Известно, что это был Александр Боярский, которого уже ловили на взятках.

За свои "услуги" судья просил 3,5 тысячи долларов США. К схеме были причастны сотрудники суда и посредники. Потенциальных "клиентов" горе-бизнесмены искали через объявления в соцсетях.

Кроме того, выяснилось, что имели место случаи выезда мужчин за границу без сопровождения ребенка, определение места проживания ребенка на временно оккупированной территории, подделка процессуальных документов от истцов и вмешательство в систему автоматизированного распределения судебных дел.

Судьи грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, правоохранители завершили следствие по делу командующего ОСУВ "Одесса". Военнослужащего разоблачили при получении взятки в 200 тысяч гривен.

Также мы писали, что 9 января Высший совет правосудия (ВСП) временно отстранил от осуществления обязанностей судью Приморского районного суда города Одессы Илью Лонского. Мужчину подозревают в получении взятки.