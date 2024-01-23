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Вища рада правосуддя відсторонила від обовʼязків суддю з Одещини Боярського

23 січня 2024 17:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Вища рада правосуддя відсторонила від обовʼязків суддю з Одещини Боярського
Суддя Олександр Боярський. Фото: 368.media
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Вища рада правосуддя (ВРП) дозволила відсторонити від роботи суддю  Білгород-Дністровського міськрайонного суду Олександра Боярського, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем. Правники вважають, що під час робот він може заважати слідству.

Про це повідомляє Вища рада правосуддя.

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За інформацією правоохоронців, суддя вніс понад 1 млн грн застави, щоб не сидіти в СІЗО.

"Перебування на посаді судді Боярського буде перешкоджати кримінальному провадженню і ним  будуть вживатися відповідні заходи спрямовані на те, щоб уникнути кримінальної відповідальності не тільки за інкримінованими йому статтями, а й за інші можливими злочинами", — повідомив представник САП Микола Карась. 

У чому підозрюють суддю

У Білгород-Дністровському міськрайонному суді Одеської області правник ухвалював рішення, які дозволяли чоловікам призовного віку уникнути мобілізації та виїхати за кордон. Відомо, що це був Олександр Боярський, якого вже ловили на хабарях. 

За свої "послуги" суддя просив 3,5 тисячі доларів США. До схеми були причетні співробітники суду та посередники. Потенційних "клієнтів" горе-бізнесмени шукали через оголошення у соцмережах. 

Крім того, з’ясувалось, що мали місце випадки виїзду чоловіків за кордон без супроводу дитини, визначення місця проживання дитини на тимчасово окупованій території, підробки процесуальних документів від позивачів та втручання у систему автоматизованого розподілу судових справ.

Нагадаємо, затримали Боярського 12 січня за місцем проживання у Білгород-Дністровському. 

Також ми писали, що 9 січня, Вища рада правосуддя (ВРП) тимчасово відсторонила від здійснення обовʼязків суддю Приморського районного суду міста Одеси Іллю Лонського. Чоловіка підозрюють в отриманні хабаря. 

Одеса
суд
правосуддя
хабар
Одеська область
Кримінал
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