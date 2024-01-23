Высший совет правосудия отстранил от обязанностей судью из Одесчины Боярского

Судья Александр Боярский. Фото: 368.media

Высший совет правосудия (ВСП) разрешил отстранить от работы судью Белгород-Днестровского горрайонного суда Александра Боярского, подозреваемого в злоупотреблении служебным положением. Юристы считают, что во время робот он может мешать следствию.

Об этом сообщает Высший совет правосудия.

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"Пребывание в должности судьи Боярского будет препятствовать уголовному производству и им будут приниматься соответствующие меры, направленные на то, чтобы избежать уголовной ответственности не только по инкриминируемым ему статьям, но и за другие возможные преступления", — сообщил представитель САП Николай Карась.

В чем подозревают судью

В Белгород-Днестровском горрайонном суде Одесской области юрист принимал решения, позволявшие мужчинам призывного возраста избежать мобилизации и уехать за границу. Известно, что это был Александр Боярский, которого уже ловили на взятках.

За свои "услуги" судья просил 3,5 тысячи долларов США. К схеме были причастны сотрудники суда и посредники. Потенциальных "клиентов" горе-бизнесмены искали из-за объявления в соцсетях.

Кроме того, выяснилось, что имели место случаи выезда мужчин за границу без сопровождения ребенка, определение места проживания ребенка на временно оккупированной территории, подделка процессуальных документов от истцов и вмешательство в систему автоматизированного распределения судебных дел.

Напомним, задержан Боярский 12 января по месту жительства в Белгород-Днестровском.

Также мы писали, что 9 января Высший совет правосудия (ВСП) временно отстранил от осуществления обязанностей судью Приморского районного суда города Одессы Илью Лонского. Мужчину подозревают в получении взятки.