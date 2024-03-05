Одесского судью еще на месяц отстранили от обязанностей

Портрет судьи. Фото: САП

Сегодня, 5 марта, Высший совет правосудия принял отстранение от обязанностей судью одного из районных судов Одесской области. Речь идет об Александре Боярском, разоблаченном на получении взятки от уклониста.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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В Белгород-Днестровском горрайонном суде Одесской области юрист принимал решения, позволявшие мужчинам призывного возраста уклониться от военной службы. Известно, что это был Александр Боярский, уже попадавшийся на взятках. В рамках досудебного расследования установлено, что судья получил 1 500 долларов за то, что пообещал сделать документы для военнообязанного о проживании с ним несовершеннолетнего ребенка. Такое решение позволило бы отцу ребенка избежать мобилизации и уехать за границу.

Что известно о задержании

Напомним, задержан Боярский 12 января по месту жительства в Белгород-Днестровском, однако судья внес более 1 млн грн залога, чтобы не сидеть в СИЗО. По ходатайству руководителя САП Высший совет правосудия отстранил судью от обязанностей до 9 апреля 2024 года.

Также мы писали, что судью одного из районных судов Одесской области поймали при получении 4 тыс. долларов. За взятку он пообещал посодействовать закрытию производства административного правонарушения человека. Юриста отстранили до 9 апреля 2024 года.