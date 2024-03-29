Ускоренное оформление документов за вознаграждение — в Одессе разоблачили взяточницу

Полицейские задержали чиновницу. Фото: Нацполиция

Чиновница одесского госпредприятия пообещала "клиенту" скорую выдачу необходимых ему документов. За такую услугу она получила взятку в размере 20 тысяч гривен, женщине грозит лишение свободы.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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Детали дела

Чиновница одного из государственных учреждений предложила мужчине, который хотел начать предпринимательскую деятельность, поспособствовать оформлению необходимых документов. Так, за 20 тысяч гривен женщина обещала быстро выдать соответствующие сертификаты. Во время следующей встречи мужчина передал госслужащей оговоренную сумму в обмен на документы.

Какое наказание грозит

Женщине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 368 УК. Она обвиняется в получении взятки и интересах того, кто предоставил ей деньги. За это преступление чиновнице грозит лишение свободы сроком до четырех лет.

Случаи взяточничества в Одесской области

Напомним, что Высший антикоррупционный суд (ВАКС) признал виновным во взяточничестве бывшего следственного отдела Управления СБУ в Одесской области. По приговору суда ему грозит 9 лет лишения свободы.

Также мы сообщали, что должностница Одесской таможни требовала взятку за непрепятствование в выдаче разрешений на растаможку товаров. Прокуроры Одессы разоблачили злоумышленницу, теперь ей грозит лишение свободы.

Добавим, что двое патрульных Одесчины требовали взятки от водителя, управлявшего автомобилем в нетрезвом состоянии. В обмен на деньги они обещали, что мужчина избегнет ответственности за правонарушение.