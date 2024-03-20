Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Ексслідчого Управління СБУ на Одещині засудили до ув'язнення arrow

Ексслідчого Управління СБУ на Одещині засудили до ув'язнення

20 березня 2024 14:00
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Ексслідчого Управління СБУ на Одещині засудили до ув'язнення
Чоловік з грошима в наручниках. Фото: depositphotos
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Сьогодні, 20 березня, Вищий антикорупційний суд (ВАКС) визнав винним у хабарництві колишнього слідчого відділу Управління СБУ в Одеській області. За вироком суду йому загрожує 9 років позбавлення волі.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури

Читайте також:

Подробиці справи

Ексслідчий звинувачувався у вимаганні, а потім і одержанні від іноземця хабаря у розмірі 80 тисяч доларів. За таку суму фігурант впливав на перебіг слідства та досяг пом’якшення вироку, скасування арешту майна та банківських рахунків іноземця.

Вирок суду

Колишній співробітник СБУ визнаний винним у злочині за ч. 4 ст. 368 КК України. Йому призначено покарання у вигляді 9 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади та з конфіскацією всього належного майна. Окрім того, суд позбавив хабарника спеціального звання старший лейтенант юстиції.

Нагадаємо, що посадовиця Одеської митниці вимагала хабар за неперешкоджання у видачі дозволів на розмитнення товарів. Прокурори Одеси викрили зловмисницю, наразі їй загрожує позбавлення волі.

Також ми писали, що двоє патрульних Одещини вимагали хабарі від водія, який керував автівкою у нетверезому стані. В обмін на гроші вони обіцяли, що чоловік уникне відповідальності за правопорушення.

СБУ
Одеса
суд
хабар
САП
в'язниця
долар
Новини Одеси
злочин
гроші

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство