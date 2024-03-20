Ексслідчого Управління СБУ на Одещині засудили до ув'язнення

Чоловік з грошима в наручниках. Фото: depositphotos

Сьогодні, 20 березня, Вищий антикорупційний суд (ВАКС) визнав винним у хабарництві колишнього слідчого відділу Управління СБУ в Одеській області. За вироком суду йому загрожує 9 років позбавлення волі.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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Подробиці справи

Ексслідчий звинувачувався у вимаганні, а потім і одержанні від іноземця хабаря у розмірі 80 тисяч доларів. За таку суму фігурант впливав на перебіг слідства та досяг пом’якшення вироку, скасування арешту майна та банківських рахунків іноземця.

Вирок суду

Колишній співробітник СБУ визнаний винним у злочині за ч. 4 ст. 368 КК України. Йому призначено покарання у вигляді 9 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади та з конфіскацією всього належного майна. Окрім того, суд позбавив хабарника спеціального звання старший лейтенант юстиції.

Нагадаємо, що посадовиця Одеської митниці вимагала хабар за неперешкоджання у видачі дозволів на розмитнення товарів. Прокурори Одеси викрили зловмисницю, наразі їй загрожує позбавлення волі.

Також ми писали, що двоє патрульних Одещини вимагали хабарі від водія, який керував автівкою у нетверезому стані. В обмін на гроші вони обіцяли, що чоловік уникне відповідальності за правопорушення.