Эксследователя Управления СБУ в Одесской области приговорили к заключению

Человек с деньгами в наручниках. Фото: depositphotos

Сегодня, 20 марта, Высший антикоррупционный суд (ВАКС) признал виновным во взяточничестве бывшего следователя отдела Управления СБУ в Одесской области. По приговору суда ему грозит 9 лет лишения свободы.

Об этом сообщает прессслужба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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Подробности дела

Эксследователь обвинялся в вымогательстве, а затем и получении от иностранца взятки в размере 80 тысяч долларов. За такую сумму фигурант влиял на ход следствия и добился смягчения приговора, отмены ареста имущества и банковских счетов иностранца.

Приговор суда

Бывший сотрудник СБУ признан виновным в преступлении по ч. 4 ст. 368 УК Украины. Ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с лишением права занимать должности и конфискацией всего надлежащего имущества. Кроме того, суд лишил взяточника специального звания старшего лейтенанта юстиции.

Напомним, что должностница Одесской таможни требовала взятку за непрепятствование в выдаче разрешений на растаможку товаров. Прокуроры Одессы разоблачили злоумышленницу, пока ей грозит лишение свободы.

Также мы писали, что двое патрульных Одесчины требовали взятки от водителя, управлявшего автомобилем в нетрезвом состоянии. В обмен на деньги они обещали, что мужчина избегнет ответственности за правонарушение.