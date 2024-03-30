Свой процент за вывоз наличных — СБУ раскрыла коррупционную схему на Одесской таможне

Задержанный мужчина. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины раскрыла очередную коррупционную систему. В этот раз злоумышленником оказался инспектор Одесской таможни, который брал свой процент за вывоз незадекларированных наличных средств из Украины.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

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Детали схемы

По информации силовиков, к коррупционной схеме был причастен государственный инспектор таможенного поста "Белгород-Днестровский". Он потребовал "отката" в размере 1% от суммы валюты, которую без декларирования вывозили из Украины. При содействии мужчины через границу пытались перевезти несколько миллионов в гривневом эквиваленте. За взятку злоумышленник обещал дельцам беспрепятственный валютный трафик, не вдаваясь в происхождение наличных средств.

Изъятые наличные деньги. Фото: СБУ

Какое наказание

Задержан фигурант во время получения неправомерной выгоды за "пропуск" наличных через границу. Мужчине сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, санкция настоящей статьи предусматривает до 10 лет тюрьмы. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления, в частности проверяется причастность к этому других работников Одесской таможни.

Случаи взяточничества в Одесской области

Напомним, работница одесского госпредприятия пообещала "клиенту" скорую выдачу необходимых ему документов. За такую услугу она получила взятку в размере 20 тысяч гривен, женщине грозит лишение свободы.

Также мы сообщали, что работница Одесской таможни потребовала взятку за непрепятствование в выдаче разрешений на растаможку товаров. Прокуроры Одессы разоблачили злоумышленницу, пока ей грозит лишение свободы.

Руководитель отдела таможенного оформления требовала взятки за беспрепятственное таможенное оформление автомобилей. Женщину задержали "на горячем", пока ей грозит до 10 лет лишения свободы.