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Требовали 25 тысяч долларов — очередные коррупционные схемы одесской таможни

3 мая 2024 16:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Требовали 25 тысяч долларов — очередные коррупционные схемы одесской таможни
Зона таможенного контроля. Фото: ГПСУ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Спецслужащие разоблачили должностных лиц одесской таможни и налоговой службы, систематически требовавших деньги с импортеров за то, чтобы предприниматели могли беспрепятственно оформлять грузы. Оба взяточника задержаны, пока им грозит лишение свободы.

Об этом сообщает пресс-служба Управления СБ Украины в Одесской области.

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Исполняющий обязанности заместителя начальника одного из таможенных постов Одесской таможни и руководитель отдела областного управления Государственной налоговой службы систематически требовали взятки с импортеров. Если те не соглашались, то чиновники начинали угрожать предпринимателям повысить уровень таможенной стоимости.

Так, злоумышленники потребовали 25 тысяч долларов с предпринимателя за то, чтобы они изменили условия таможенного режима для сельскохозяйственных товаров. Оба фигуранта оперативники задержали после получения третьей части взятки.

Что угрожает

В настоящее время задержанным доложено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Им грозит до двенадцати лет заключения.

Коррупционные схемы одесской таможни

Мы ранее писали, что один из чиновников Одесской таможни зарабатывал на том, что требовал взятки от импортеров. Однако суммы зависели от объема и вида товара. Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Также мы писали, что правоохранители разоблачили на взяточничестве инспектора Одесской таможни. Мужчина брал свой процент за вывоз незадекларированных наличных из Украины.

Добавим, что работница Одесской таможни требовала взятку за непрепятствование в выдаче разрешений на растаможку товаров. Прокуроры Одессы разоблачили злоумышленницу, пока ей грозит лишение свободы.

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