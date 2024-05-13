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Брав хабарі пальним та грошима — на Одещині викрили співробітника ТЦК та СП

13 травня 2024 17:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Брав хабарі пальним та грошима — на Одещині викрили співробітника ТЦК та СП
Правоохоронці затримали працівника ТЦК та СП на Одещині. Фото: Нацполіція
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Працівник ТЦК та СП Одещини шантажував громадянина, який має законне право на відстрочку від призову, тим, що не видасть йому необхідну довідку. За документ військовий просив хабаря, який приймав або пальним, або грошима. Чоловіка затримали "на гарячому", тепер йому загрожує позбавлення волі.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області.

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Деталі справи

Працівник територіального центру комплектування та соціальної підтримки не хотів видавати жителю Подільського району довідку про відстрочку від служби. Варто зазначити, що громадянин є працівником об'єкту критичної інфраструктури та має на це законне право. Проте незважаючи на це, хабарник вимагав від військовозобов'язаного 300 літрів пального або його вартість у грошовому еквіваленті.

Коли "клієнт" не погодився на такі умови — працівник ТЦК почав погрожувати відправити його у зону бойових дій. Хабарника викрили "на гарячому" — він передав українцю підготовлене тимчасове посвідчення військовозобов’язаного й отримав за це 15 тисяч гривень.

Що загрожує

Слідчі повідомили фігуранту про підозру в одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, та будь-якої дії з використанням службового становища, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди. Цей злочин кваліфікується за ч. 3 ст. 368 ККУ і карається позбавленням волі на строк до десяти років.

Випадки хабарництва на Одещині

Ми писали, що правоохоронці викрили угрупування на чолі з одеситом, яке займалося незаконним переправленням чоловіків за кордон України. Спільники підробляли документи та відправляли ухилянтів начебто у "відпустку" до Молдови.

Також ми повідомляли, що начальник підрозділу на Одещині вимагав хабар у розмірі 9 тисяч доларів у свого підлеглого. За ці кошти він обіцяв допомогти бійцю звільнитись від проходження служби, проте хабарника викрили правоохоронці.

Одеса
війна
хабар
поліція
військовий призов
Новини Одеси
мобілізація
злочин
ТЦК та СП

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