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Пропонував зробити матір інвалідом за 9 тисяч доларів — на Одещині затримали військовослужбовця

26 квітня 2024 15:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Пропонував зробити матір інвалідом за 9 тисяч доларів — на Одещині затримали військовослужбовця
Правоохоронці затримали військовослужбовця за хабарництво. Фото: ДБР
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Начальник підрозділу на Одещині вимагав хабар у розмірі 9 тисяч доларів у свого підлеглого. За ці кошти він обіцяв допомогти бійцю звільнитись від проходження служби, проте хабарника викрили правоохоронці.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

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Деталі справи

Начальник одного з військових підрозділів на Одещині пропонував одному з бійців допомогти звільнитися від проходження служби. Так, він пропонував попросити знайомих-медиків, аби ті встановили другу групу інвалідності матері бійця.  За свої послуги начальник підрозділу вимагав 9 000 доларів. 
 

Військового на Одещині затримали на хабарі
Хабар, який отримав військовослужбовець. Фото: ДБР

Яке покарання

Наразі чоловіку повідомили про підозру у зловживанні впливом (ч. 3 ст. 369-2 КК України) та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади. Санкція статті передбачає покарання до 8 років позбавлення волі.

Інші злочини на Одещині

Раніше ми писали, що заступника голови Фонтанської сільради Одеської області Петра Щирбу затримали правоохоронці за підозрою у вимаганні та одержанні хабаря. За винагороду він обіцяв призовникам допомогти уникнути мобілізації.

Також ми писали про те, в Одеській області викрили чоловіка, який виготовляв фальшиві документи для призовників. Йдеться про висновки лікарів, посвідчення особи та навіть документи інших держав.

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