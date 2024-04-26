Предлагал сделать мать инвалидом за 9 тысяч долларов — в Одесской области задержали военнослужащего

Правоохранители задержали военнослужащего за взяточничество. Фото: ГБР

Начальник подразделения в Одесской области требовал взятку в размере 9 тысяч долларов у своего подчиненного. За эти средства он обещал помочь бойцу освободиться от прохождения службы, однако взяточника разоблачили правоохранители.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований

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Начальник одного из военных подразделений в Одесской области предлагал одному из бойцов помочь освободиться от прохождения службы. Да, он предлагал попросить знакомых-медиков, чтобы те установили вторую группу инвалидности матери бойца. За свои услуги начальник подразделения требовал 9000 долларов.

Взятка, полученная военнослужащим. Фото: ГБР

Какое наказание

Мужчине сообщили о подозрении в злоупотреблении влиянием (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины) и решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении от должности. Санкция статьи предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы.

Другие преступления в Одесской области

Ранее мы писали, что заместителя председателя Фонтанского сельсовета Одесской области Петра Щирбу задержали правоохранители по подозрению в вымогательстве и получении взятки. За вознаграждение он обещал призывникам помочь избежать мобилизации.

Также мы писали о том, в Одесской области разоблачили мужчину, который производил фальшивые документы для призывников. Речь идет о выводах врачей, удостоверении личности и даже документах других государств.