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Вимагав 800 доларів за уникнення мобілізації — на Одещині затримали заступника голови сільради

18 квітня 2024 15:05
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Вимагав 800 доларів за уникнення мобілізації — на Одещині затримали заступника голови сільради
Голову Одеської сільської ради затримали правоохоронці під час одержання хабаря. Фото: Одеська обласна прокуратура
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Заступника голови Фонтанської сільради Одеської області Петра Щирбу затримали правоохоронці за підозрою у вимаганні та одержанні хабаря. За винагороду він обіцяв призовникам допомогти уникнути мобілізації.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури.

Схема заробітку на мобілізації

Посадовець обіцяв вплинути на рішення посадових осіб ТЦК та СП й ВЛК щодо визнання призовника непридатним до служби. Свої послуги він оцінив у 800 доларів США. Петро Щерба обіцяв "клієнту", що той отримає тимчасову відстрочку від мобілізації. Заступника сільради затримали у своєму службовому кабінеті після отримання коштів.

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Правоохоронці вилучили кошти у голови сільради. Фото: Нацполіція

Що загрожує

Посадовцю Фонтанської ОТГ оголошено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України, яка передбачає вплив на рішення у сфері службової діяльності з метою отримання неправомірної вигоди. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до восьми років з конфіскацією майна.

Випадки допомоги ухилянтам на Одещині

Ми раніше писали, що одесит обіцяв військовозобов'язаному виготовити документи, які б позволяли тому перетинати державний кордон України. Проте план не спрацював, адже правоохоронці викрили зловмисника під час отримання грошей за свої "послуги". 

Також ми повідомляли, що громадянин Молдови обіцяв придатному до військової служби українцю допомогти виїхати за межі країни. Іноземця затримали "на гарячому" під час того, як він намагався дати хабар прикордоннику.

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