Требовал 800 долларов за избежание мобилизации — на Одесчине задержали заместителя главы сельсовета

Председателя Одесского сельского совета задержали правоохранители при получении взятки. Фото: Одесская областная прокуратура

Заместителя председателя Фонтанского сельсовета Одесской области Петра Щирбу задержали правоохранители по подозрению в вымогательстве и получении взятки. За вознаграждение он обещал призывникам помочь избежать мобилизации.



Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

Схема заработка на мобилизации

Чиновник обещал повлиять на решение должностных лиц ТЦК и СП и ВЛК о признании призывника непригодным к службе. Свои услуги он оценил в 800 долларов. Петр Щирба обещал "клиенту", что тот получит временную отсрочку от мобилизации. Заместитель сельсовета был задержан в своем служебном кабинете после получения средств.

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Что угрожает

Чиновнику Фонтанской ОТГ объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины, которая предусматривает влияние на решения в сфере служебной деятельности в целях получения неправомерной выгоды. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет с конфискацией имущества.

Случаи помощи уклонистам в Одесской области

Мы ранее писали, что одессит обещал военнообязанному изготовить документы, позволяющие бы пересекать государственную границу Украины. Однако план не сработал, ведь стражи порядка разоблачили злоумышленника во время получения денег за свои "услуги".

Также мы сообщали, что гражданин Молдовы обещал пригодному к военной службе украинцу помочь уехать за пределы страны. Иностранца задержали "на горячем" во время того, как он пытался дать взятку пограничнику.