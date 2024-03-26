Підробляв паспорти — на Одещині викрили торговця фальшивками

Правоохоронці затримали порушника. Фото: ДПСУ

В Одеській області викрили чоловіка, який виготовляв фальшиві документи для призовників. Йдеться про висновки лікарів, посвідчення особи та навіть документи інших держав.

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.

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Подробиці діяльності

Житель Одеської області "малював" тимчасові посвідчення військовозобов’язаних. а також підроблював довідки ВЛК. Окрім цього, чоловік пропонував навіть фальшиві паспорти іноземних держав. З такими документами військовозобов'язані могли без перешкод перетинати державний кордон України.



Фальшиві документи. Фото: ДПСУ

За виготовлені "документи" зловмисник отримував 4 500 доларів з клієнта, але також вимагав завдаток у розмірі 1 000 доларів. Під час отримання такого траншу його затримали прикордонники.

Яке покарання загрожує

Ділку оголосили про підозру за за ч.3 ст. 332 ККУ. Йдеться про незаконне переправлення осіб через держкордон України. За цей злочин чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дев'яти років.

Нагадаємо, що на Одещині викрили голову однієї з ВЛК, який організував злочинну схему допомоги ухилянтам. Так, він виробляв фейкові довідки про стан здоров’я, за що наразі чоловіку загрожує позбавлення волі.

Також ми повідомляли про те, що поліція затримала одесита, який обіцяв військовозобов'язаному виготовити документи, які б позволяли тому перетинати державний кордон України. Наразі чоловіку загрожує до дев'яти років в'язниці.