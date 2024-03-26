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Подделывал паспорта — в Одесской области разоблачили торговца фальшивками

26 марта 2024 13:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Подделывал паспорта — в Одесской области разоблачили торговца фальшивками
Правоохранители задержали нарушителя. Фото: ГПСУ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Одесской области разоблачили мужчину, который производил фальшивые документы для призывников. Речь идет о заключениях врачей, удостоверениях личности и даже документах других государств.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

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Подробности деятельности

Житель Одесской области "рисовал" временные удостоверения военнообязанных, а также подрабатывал справки ВЛК. Кроме того, мужчина предлагал даже фальшивые паспорта иностранных государств. С такими документами военнообязанные могли беспрепятственно пересекать государственную границу Украины.

Подделывал паспорта — в Одесской области разоблачили торговца фальшивками - фото 1
Фальшивые документы. Фото: ГПСУ

За произведенные "документы" злоумышленник получал 4 500 долларов с клиента, но также требовал задаток в размере 1 000 долларов. При получении такого транша его задержали пограничники.

Какое наказание грозит

Дельцу объявили о подозрении по ч.3 ст. 332 УК. Речь идет о незаконной переправке лиц через госграницу Украины. За это преступление мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до девяти лет.

Напомним, что в Одесской области разоблачили председателя одной из ВЛК, организовавшего преступную схему помощи уклонистам. Так, он производил фейковые справки о состоянии здоровья, за что мужчине грозит лишение свободы.

Также мы сообщали о том, что полиция задержала одессита, который обещал военнообязанному изготовить документы, позволяющие пересекать государственную границу Украины. Мужчине грозит до девяти лет тюрьмы.

Одесса
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