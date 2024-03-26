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Діагностував тяжкі захворювання призовникам — поліція викрила голову ВЛК на Одещині

26 березня 2024 11:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Діагностував тяжкі захворювання призовникам — поліція викрила голову ВЛК на Одещині
Поліцейські затримали порушника. Фото: Нацполіція
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Голова однієї з ВЛК Одещини організував злочинну схему допомоги ухилянтам. Так, він виробляв фейкові довідки про стан здоров’я, за що наразі чоловіку загрожує позбавлення волі. 

Про це повідомляє пресслужба Головного управляння Національної поліції у Києві.

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Деталі справи 

В Одеській області голова військово-лікарської комісії домовився з лікарем, аби виготовляти підроблені довідки для призовників. Вони приписували військовозобовʼязаним хибні діагнози, на підставі яких ті вважались непридатними до служби і могли виїхати з України. За свої послуги зловмисники вимагали 5500 доларів з кожного "клієнта". Поліцейські під час обшуків вилучили у спільників робочу документацію, чорнові записи та печатки.

Яке покарання загрожує

Фігурантам оголосили про підозру за ч.3 ст. 332 ККУ. Йдеться про незаконне переправлення осіб через держкордон України, за що їм загрожує покарання у вигляді до дев'яти років позбавлення волі.

Випадки незаконного переправлення ухилянтів на Одещині

Нагадаємо, що поліція затримала одесита, який обіцяв військовозобов'язаному виготовити документи, які б дозволяли тому перетинати державний кордон України. Наразі чоловіку загрожує до дев'яти років в'язниці.

Також ми повідомляли, що в Одеській області викрили двох чоловіків, які організували схему виправляння військовозобов'язаних за кордон через болота та плавні у спеціальних костюмах. За такий сервіс кожен ухилянт мав заплатити понад 5 тисяч доларів.

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