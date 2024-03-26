Диагностировал тяжелые заболевания призывникам — полиция разоблачила голову ВЛК в Одесской области

Полицейские задержали нарушителя. Фото: Нацполиция

Глава одной из ВЛК Одесчины организовал преступную схему помощи уклонистам. Так, он изготовлял фейковые справки о состоянии здоровья, за что мужчине грозит лишение свободы.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киеве.

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Детали дела

В Одесской области глава военно-врачебной комиссии договорился с врачом, чтобы делать поддельные справки для призывников. Они приписывали военнообязанным ложные диагнозы, на основании которых те считались непригодными к службе и могли уехать из Украины. За свои услуги злоумышленники потребовали 5 500 долларов с каждого "клиента". Полицейские во время обысков изъяли у подельников рабочую документацию, черновые записи и печати.

Какое наказание грозит

Фигурантам объявили о подозрении по ч.3 ст. 332 УКУ. Речь идет о незаконной переправке лиц через госграницу Украины, за что им грозит наказание в виде до девяти лет лишения свободы.

Случаи незаконной переправки уклонистов на Одесчине

Напомним, что полиция задержала одессита, который обещал военнообязанному изготовить документы, позволяющие пересекать государственную границу Украины. Мужчине грозит до девяти лет тюрьмы.

Также мы сообщали, что в Одесской области разоблачили двух мужчин, организовавших схему отправки военнообязанных за границу через болота и плавни в специальных костюмах. За такой сервис каждый уклонист должен был заплатить более пяти тысяч долларов.