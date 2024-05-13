Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Брал взятки горючими и деньгами — в Одесской области разоблачили сотрудника ТЦК и СП arrow

Брал взятки горючими и деньгами — в Одесской области разоблачили сотрудника ТЦК и СП

13 мая 2024 17:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Брал взятки горючими и деньгами — в Одесской области разоблачили сотрудника ТЦК и СП
Правоохранители задержали работников ТЦК и СП в Одесской области. Фото: Нацполиция
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Сотрудник ТЦК и СП Одесчины шантажировал гражданина, имеющего законное право на отсрочку от призыва, тем, что не выдаст ему необходимую справку. За документ военный просил взятку, которую принимал либо топливом, либо деньгами. Мужчину задержали "на горячем", но теперь ему грозит лишение свободы.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Читайте также:

Детали дела

Сотрудник территориального центра комплектования и социальной поддержки не хотел выдавать жителю Подольского района справку об отсрочке от службы. Следует отметить, что гражданин является работником объекта критической инфраструктуры и имеет на это законное право. Однако, несмотря на это, взяточник требовал от военнообязанного 300 литров горючего или его стоимость в денежном эквиваленте.

Когда "клиент" не согласился на такие условия, работник ТЦК начал угрожать отправить его в зону боевых действий. Взяточника разоблачили "на горячем" — он передал украинцу подготовленное временное удостоверение военнообязанного и получил за это 15 тысяч гривен.

Что угрожает

Следователи сообщили фигуранту о подозрении в получении должностным лицом неправомерной выгоды для себя в интересах оказывающего неправомерную выгоду и любого действия с использованием служебного положения, сопряженного с требованием неправомерной выгоды. Это преступление квалифицируется по ч. 3 ст. 368 УКУ и наказывается лишением свободы сроком до десяти лет.

Случаи взяточничества в Одесской области

Мы писали, что правоохранители разоблачили группировку во главе с одесситом, которая занималась незаконной переправкой мужчин за границу Украины. Сообщники подделывали документы и отправляли уклонистов якобы в "отпуск" в Молдову.

Также мы сообщали, что начальник подразделения в Одесской области требовал взятку в размере 9 тысяч долларов у своего подчиненного. За эти средства он обещал помочь бойцу освободиться от прохождения службы, однако взяточника разоблачили правоохранители.

Одесса
война
взятка
полиция
военный призыв
Новости Одессы
мобилизация
преступление
ТЦК и СП

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

8 мая 2024

00:53 Поляки отказываются поддерживать Украину на Евровидении — в чем причина

10 мая 2024
Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ