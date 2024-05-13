Брал взятки горючими и деньгами — в Одесской области разоблачили сотрудника ТЦК и СП

Правоохранители задержали работников ТЦК и СП в Одесской области. Фото: Нацполиция

Сотрудник ТЦК и СП Одесчины шантажировал гражданина, имеющего законное право на отсрочку от призыва, тем, что не выдаст ему необходимую справку. За документ военный просил взятку, которую принимал либо топливом, либо деньгами. Мужчину задержали "на горячем", но теперь ему грозит лишение свободы.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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Детали дела

Сотрудник территориального центра комплектования и социальной поддержки не хотел выдавать жителю Подольского района справку об отсрочке от службы. Следует отметить, что гражданин является работником объекта критической инфраструктуры и имеет на это законное право. Однако, несмотря на это, взяточник требовал от военнообязанного 300 литров горючего или его стоимость в денежном эквиваленте.

Когда "клиент" не согласился на такие условия, работник ТЦК начал угрожать отправить его в зону боевых действий. Взяточника разоблачили "на горячем" — он передал украинцу подготовленное временное удостоверение военнообязанного и получил за это 15 тысяч гривен.

Что угрожает

Следователи сообщили фигуранту о подозрении в получении должностным лицом неправомерной выгоды для себя в интересах оказывающего неправомерную выгоду и любого действия с использованием служебного положения, сопряженного с требованием неправомерной выгоды. Это преступление квалифицируется по ч. 3 ст. 368 УКУ и наказывается лишением свободы сроком до десяти лет.

Случаи взяточничества в Одесской области

Мы писали, что правоохранители разоблачили группировку во главе с одесситом, которая занималась незаконной переправкой мужчин за границу Украины. Сообщники подделывали документы и отправляли уклонистов якобы в "отпуск" в Молдову.

Также мы сообщали, что начальник подразделения в Одесской области требовал взятку в размере 9 тысяч долларов у своего подчиненного. За эти средства он обещал помочь бойцу освободиться от прохождения службы, однако взяточника разоблачили правоохранители.