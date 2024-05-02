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Відпустка у Молдову за 8 тисяч доларів — на Одесі викрили схему втечі ухилянтів

2 травня 2024 18:40
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Відпустка у Молдову за 8 тисяч доларів — на Одесі викрили схему втечі ухилянтів
Правоохоронці затримали угрупування на чолі з одеситом. Фото: ГУНП
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Угрупування на чолі з одеситом займалося незаконним переправленням чоловіків за кордон України. Спільники підробляли документи та відправляли ухилянтів начебто у "відпустку" до Молдови.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції в Одеській області.

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Подробиці схеми

Одесит разом зі своїми спільниками підшукав "клієнтів", які бажали відправитись до Кишиневу. Злочинці виготовили ухилянтам довідки, що ті начебто проходять військову службу та їдуть у відпустку до молдовської столиці. За такі документи з кожного призовника організатори "подорожі" вимагали 8 000 доларів.

Однак самі ж організатори не наважились везти призовників через КПП. Тож правоохоронці їх затримали під час спроби вивезти "клієнтів" на автомобілі через державний кордон в обхід пунктів пропуску. 

Що загрожує

Слідчі висунули правопорушникам обвинувачення за ч. 3 ст. 332 ККУ, а саме в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництві такими діями з корисливих мотивів. За скоєне їм загрожує до дев’яти років позбавлення волі.

Інші випадки переправлення ухилянтів на Одещині

Ми раніше писали, що в Одеській області інспектор ДПСУ разом зі спільником організували схему втечі ухилянтів за кордон. Схема полягала у тому, аби чоловіки змогли дістатися транзитної ділянки регіону та втекти за межі країни.

Також ми повідомляли, що начальник підрозділу на Одещині вимагав хабар у розмірі 9 тисяч доларів у свого підлеглого. За ці кошти він обіцяв допомогти бійцю звільнитись від проходження служби, проте хабарника викрили правоохоронці.

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