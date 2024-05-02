Відпустка у Молдову за 8 тисяч доларів — на Одесі викрили схему втечі ухилянтів

Правоохоронці затримали угрупування на чолі з одеситом. Фото: ГУНП

Угрупування на чолі з одеситом займалося незаконним переправленням чоловіків за кордон України. Спільники підробляли документи та відправляли ухилянтів начебто у "відпустку" до Молдови.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції в Одеській області.

Читайте також:

Подробиці схеми

Одесит разом зі своїми спільниками підшукав "клієнтів", які бажали відправитись до Кишиневу. Злочинці виготовили ухилянтам довідки, що ті начебто проходять військову службу та їдуть у відпустку до молдовської столиці. За такі документи з кожного призовника організатори "подорожі" вимагали 8 000 доларів.



Однак самі ж організатори не наважились везти призовників через КПП. Тож правоохоронці їх затримали під час спроби вивезти "клієнтів" на автомобілі через державний кордон в обхід пунктів пропуску.

Що загрожує

Слідчі висунули правопорушникам обвинувачення за ч. 3 ст. 332 ККУ, а саме в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництві такими діями з корисливих мотивів. За скоєне їм загрожує до дев’яти років позбавлення волі.

Інші випадки переправлення ухилянтів на Одещині

Ми раніше писали, що в Одеській області інспектор ДПСУ разом зі спільником організували схему втечі ухилянтів за кордон. Схема полягала у тому, аби чоловіки змогли дістатися транзитної ділянки регіону та втекти за межі країни.

Також ми повідомляли, що начальник підрозділу на Одещині вимагав хабар у розмірі 9 тисяч доларів у свого підлеглого. За ці кошти він обіцяв допомогти бійцю звільнитись від проходження служби, проте хабарника викрили правоохоронці.