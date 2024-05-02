Отпуск в Молдову за 8 тысяч долларов — в Одессе разоблачили схему бегства уклонистов

Правоохранители задержали группировку во главе с одесситом. Фото: ГУНП

Группировка во главе с одесситом занималась незаконной переправкой мужчин за границу Украины. Сообщники подделывали документы и отправляли уклонян вроде бы в "отпуск" в Молдову.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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Подробности схемы

Одессит вместе со своими сообщниками подыскал "клиентов", желавших отправиться в Кишинев. Преступники изготовили уклоняющимся справки, что якобы проходят военную службу и едут в отпуск в молдавскую столицу. За такие документы с каждого призывника организаторы "путешествия" потребовали 8 тысяч долларов.



Однако сами же организаторы не решились везти призывников через КПП. Так, правоохранители их задержали при попытке вывезти "клиентов" на автомобиле через государственную границу в обход пунктов пропуска.

Что угрожает

Следователи выдвинули правонарушителям обвинение по ч. 3 ст. 332 УКУ, а именно в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, руководству такими действиями по корыстным мотивам. За совершенное им грозит до девяти лет лишения свободы.

Другие случаи переправки уклонистов в Одесской области

Мы ранее писали, что в Одесской области инспектор ГПСУ вместе с сообщником организовали схему побега уклонистов за границу. Схема заключалась в том, чтобы мужчины смогли добраться до транзитного участка региона и убежать за пределы страны.

Также мы сообщали, что начальник подразделения в Одесской области требовал взятку в размере 9 тысяч долларов у своего подчиненного. За эти средства он обещал помочь бойцу освободиться от прохождения службы, однако взяточника разоблачили правоохранители.