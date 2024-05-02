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Організував канал втечі призовників — на Одещині викрили прикордонника

2 травня 2024 13:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Організував канал втечі призовників — на Одещині викрили прикордонника
ДБР викрило прикордонника разом з його посібником, які допомагали втекти ухилянтам. Фото: ДБР
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

В Одеській області інспектор ДПСУ разом зі спільником організували схему втечі ухилянтів закордон. Схема полягала у тому, аби чоловіки змогли дістатися транзитної ділянки регіону та втекти за межі країни. 

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

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Деталі схеми 

Спільник підшукував охочих незаконно перетнути держкордон, аби уникнути військової служби. В свою чергу інспектор прикордонної служби на Одещині продавав спеціальні перепустки, аби військовозобов'язані чоловіки могли проїхати транзитною зоною автодороги "Одеса – Рені". За дозволи він вимагав 1 000 доларів з кожного клієнта. Як тільки ухилянти проїжджали транзитну зону — вони кидали свої автівки та тікали у Молдову. 
 

За 1 000 доларів прикордонник на Одещині допомагав ухилянтам
Інспектора прикордонної служби викрили на хабарі. Фото: ДБР

Що загрожує

Наразі прикордоннику повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України). Санкція статті передбачає покарання до 9 років позбавлення років.

Випадки незаконного перетину кордону на Одещині

Ми раніше писали, що начальник підрозділу на Одещині вимагав хабар у розмірі 9 тисяч доларів у свого підлеглого. За ці кошти він обіцяв допомогти бійцю звільнитись від проходження служби, проте хабарника викрили правоохоронці.

Також ми повідомляли, що заступника голови Фонтанської сільради Одеської області Петра Щирбу затримали правоохоронці за підозрою у вимаганні та одержанні хабаря. За винагороду він обіцяв призовникам допомогти уникнути мобілізації.

Додамо, що з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну кордони для чоловіків призовного віку були закриті. Однак деякі "сміливці" все ж намагалися перейти державні пункти пропуску усіма можливими способами, тож Новини.LIVE зібрали найкреативніші спроби перетину держкордону

Одеса
Молдова
ДБР
хабар
прикордонники
Одеська область
військовий призов
Новини Одеси
мобілізація
ухилянти

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