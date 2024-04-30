Втеча від мобілізації: затримання порушників кордону в Одеській області

Прикордонники затримали чоловіка. Фото: ДПСУ

З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну кордони для чоловіків призовного віку були закриті. Однак деякі "сміливці" все ж намагалися перейти державні пункти пропуску усіма можливими способами: хтось хотів переплисти річки, а хтось навіть переодягався у жінок.

Новини.LIVE з нагоди Дня прикордонника підготували ТОП найбезглуздіших спроб перетину кордону на Одещині.

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"Красуня" в окулярах

Однин з найвідоміших випадків нелегального перетину кордону відбувся у квітні минулого року. Чоловік призовного віку настільки злякався мобілізації, що вирішив виїхати з України на заробітки, переодягнувшись у жінку. Він надів довгу сукню, плащ, перуку та сонцезахисні окуляри. Увагу прикордонників звернув саме останній аксесуар, адже була вже темна пора доби. Відомо, що горе-ухилянту виписали повістку на місці та відправили до ТЦК за місцем проживання.

Чоловік переодягнувся у костюм жінки. Фото: ДПСУ

Паломники у рясах

У кінці минулого року на Ізмаїльщині прикордонники затримали чоловіків, які намагалися потрапити до Молдови. Для цього вони переодягнулися у ряси священників та придумали легенду, що збираються на паломництво.

Однак втеча не вдалася: організатор обдурив чоловіків та перевіз їх через озеро Кагул на інший бік, де запевнив, що це вже Молдова. Однак ухилянти залишалися в Україні, невдовзі у населеному пункті їх затримали.

Прикордонники затримали порушників. Фото: ДПСУ

Завадили вовки

Черговий курйоз стався у лютому цьогоріч. Чоловік призовного віку намагався пішки втікти до Молдови через залізничний вузол, однак заблукав та зайшов до лісу. Там він зустрів вовків, тож з переляку забрався на дерево та чекав на допомогу. Через безвихідь, ухилянт вирішив зізнатися у скоєному та відправив повідомлення у службу "Довіра" ДПСУ.

Через спробу незаконно перетнути кордон чоловіку повідомили про адміністративне правопорушення, яке передбачає штраф. Справу відправлено до суду.

Затриманний ухилянт із прикордонниками. Фото: ДПСУ

Одеський Волдеморт

Ще один одесит задля перетину кордону вирішив перевтілитися у книжкового героя. Чоловік у чорній мантії та латексній масці, яка нагадує силует персонажа з "Гарі Поттера" лорда Волдеморта, намагався переплисти через річку Турунчук, щоб потрапити до Молдови.

Порушник кордону підготувався до подорожі. Він взяв із собою термосумку, в яку поклав мішок з необхідними предметами: ніж, ліхтарик, рукавиці. Для нагляду за прикордонниками він також поклав монокуляр. Однак це не допомогло та 40-річного одесита спіймали під час спроби перетнути річку.

До Молдови — на велосипеді

Чоловіки не перестають дивувати своєю винахідливістю. Так, мешканець Одещини вирішив втекти до Молдови у Чернівецькій області. Рух невідомого в бік сусідньої країни помітили прикордонники й згодом його затримали.

Виявилося, що для зручності пересування чоловік використовував велосипед, який придбав у Миколаєві та звідти своїм ходом подолав понад 750 км. "Велопробіг" правоохоронці зупинили всього за 350 метрів до прикордонної лінії. У Державній прикордонній службі розповіли, що на "спортсмена" складено адмінпротокол.

Чоловіка затримали на кордоні. Фото: ДПСУ

Замерз в очереті

Черговий ухилянт, намагаючись уникнути мобілізації, хотів переплисти річки Турунчук і Дністер, проте застряг у хащах і не міг вибратися з води. Втікача помітив місцевий мешканець та одразу повідомив про інцидент прикордонникам. Фахівці витягнули одесита з верболозу та очерету. Вже на суші медики констатували у потерпілого переохолодження важкого ступеня та обмороження кінцівок.

Застрягли у протитанковій ямі

На початку квітня в Одеській області затримали одразу пʼятьох горе-ухилянтів. Молодики проклали маршрут до невизнаного Придністровʼя, звідки хотіли виїхати до Молдови. За планом вони мали перебігти державний кордон, однак не врахували наявність оборонних споруд, та впали у протитанкову яму. Втікачів за лічені метри до сусідньої країни затримали прикордонники, які слідкували за їхніми діями.

Прикордонники затримали ухилянтів у рові. Фото: ДПСУ

"Заховалися" від тепловізорів

Ще двоє чоловіків розробили свою схему з перетину державного кордону. Вони з настанням ночі намагалися у Роздільнянському районі втекти до Молдови. Розуміючи, що прикордонники патрулюють периметр за допомогою квадрокоптера, одягнули камуфлюючі плащі. Таким чином втікачі намагалися "сховатися" від тепловізора та спокійно вийти за межі держави. Проте план не спрацював, бо мантії не прикривали тепловий слід, і порушників затримали.

Прикордонники виявили втікачів. Фото: ДПСУ

Звернувся по допомогу до колишньої

Наприкінці квітня в Одеській області сталося одне з найнеочікуваніших затримань ухилянта. 59-річний мешканець Львівщини хотів втекти до іншої країни через південні кордони, однак під час своєї пішої подорожі впав та зламав ногу, в результаті йому довелося на одному місці пролежати 4 години.

Медик надає ухилянту, який зламав ногу, допомогу. Фото: facebook.com/SouthernBorderUkraine

Чоловік місцевості не знав і забоявся використовувати навігатор, тож по допомогу звернувся до колишньої дружини. Після чого жінка написала у службу підтримки ДПСУ з проханням допомогти екскоханому. Знайти потерпілого втікача вдалося за допомогою дрона та службового пса. Його одразу госпіталізували до лікарні.

Незаконний перетин кордону: яке покарання

Усім затриманим на Одещині чоловікам повідомили про адміністративне правопорушення, яке передбачає арешт та/або накладання штрафу. Але покарання можуть бути різними, все залежить від обставин та поведінки втікача під час затримання. У поодиноких випадках навіть загрожує увʼязнення до 5 років згідно з новим законом про мобілізацію.