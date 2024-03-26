Планував втекти до Молдови річками, але застряг у воді — прикордонники врятували одесита

Прикордонники відігрівають утікача. Фото: скриншот з відео ДПСУ

Одесит захотів уникнути військової служби та втекти до Молдови через річки. Під час перетину водойми він застряг у очереті, але його врятував місцевий житель.

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.



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Деталі невдалої втечі

22-річний одесит планував втекти до Молдови через дві річки — Турунчук і Дністер, проте молодик застряг у хащах і не міг вибратися з води. Втікача у річці Турунчук помітив місцевий житель та одразу повідомив про інцидент прикордонникам.

Охоронці кордону витягнули одесита з верболозу та очерету. Вже на суші медики констатували у потерпілого переохолодження важкого ступеня та обмороження кінцівок.

Спроби перетнути кордон на Одещині

Нагадаємо, що прикордонники затримали мешканця Одещини, який збирався здійснити незаконний перетин держкордону. Втікач на момент затримання встиг подолати понад пів тисячі кілометрів на велосипеді.

Також ми писали, що ухилянт з Одеси вирішив стати схожим на персонажа з міфів, щоб непомітно потрапити до Молдови. Цього "персонажа із казкового світу" було зупинено прикордонними службами Білгород-Дністровського відділу.

Додамо, що в Одеській області викрили двох чоловіків, які організували схему відправки військовозобов'язаних за кордон через болота та плавні у спеціальних костюмах. За такий сервіс кожен ухилянт мав заплатити більше п'яти тисяч доларів.