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Планировал бежать в Молдову через реки, но застрял в воде — пограничники спасли одессита

26 марта 2024 19:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Планировал бежать в Молдову через реки, но застрял в воде — пограничники спасли одессита
Пограничники отогревают беглеца. Фото: скриншот из видео ГПСУ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Одессит захотел избежать военной службы и бежать в Молдову через реки. Во время пересечения водоема он застрял в камышах, но его спас местный житель.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

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Детали неудачного побега

22-летний одессит планировал бежать в Молдову через две реки — Турунчук и Днестр, однако молодой человек застрял в зарослях и не мог выбраться из воды. Беглеца в реке Турунчук заметил местный житель и сразу сообщил об инциденте пограничникам.

Охранники границы вытащили одессита из ивняка и камыша. Уже на суше медики констатировали у пострадавшего переохлаждение тяжелой степени и обморожение конечностей.

Попытки пересечь границу в Одесской области

Напомним, что пограничники задержали жителя Одесчины, который собирался осуществить незаконное пересечение госграницы. Беглец на момент задержания успел преодолеть более полутысячи километров на велосипеде.

Также мы писали, что уклоняист из Одессы решил стать похожим на персонажа из мифов, чтобы незаметно попасть в Молдову. Этот "персонаж из сказочного мира" был остановлен пограничными службами Белгород-Днестровского отдела.

Добавим, что в Одесской области разоблачили двух мужчин, организовавших схему отправки военнообязанных за границу через болота и плавни в специальных костюмах. За такой сервис каждый уклонист должен был заплатить более пяти тысяч долларов.

Одесса
Молдова
пограничники
Днестр
вода
военный призыв
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уклонисты
ГПСУ

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