"Паломництво" за 12 000 доларів — на Одещині затримали ухилянтів у рясах

Прикордонники затримали порушників. Фото: ДПСУ

В Ізмаїльському районі Одеської області прикордонники затримали трьох "священнослужителів". Чоловіки призовного віку намагалися втекти за кордон, щоб уникнути мобілізації.

Про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби України.

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З правопорушників лише один опинився справжнім служителем церкви, який став організатором схеми. Він забезпечив одягом своїх "колег" та запевнив їх у безпечності схеми.

Чоловік опинився кліриком УПЦ (МП). Раніше протоієрей був у скарбниці Київсько-Печерської Лаври. Після відселення звідти промосковської братії, він подався на Харківщину, а згодом вирішив потрапити за кордон – нелегально. Знайти помічників у цій незаконній справі погодився його друг, який живе у Європі.

Зі слів "паломників" за трансфер вони сплатили ділкам по 4 тисячі доларів США кожний. На березі озера Кагул їх зустрів човен. Переправник доставив пасажирів на протилежний берег та направив на світло найближчого села. Човняр запевнив, що то Молдова, а насправді перевіз горе-порушників між двома українськими населеними пунктами, розділеними озером.

Яке покарання загрожує

Наразі на затриманих "батюшок" склали протоколи про адміністративні правопорушення за ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України". Їм загрожує штраф до 17 000 гривень.

Нагадаємо, в Одесі правоохоронці викрили працівника ТЦК, який організував канал незаконного переправлення чоловіків призовного віку за кордон. Чоловік діяв у змові зі своїм братом, який шукав "клієнтів".

Також ми писали, що в Одеській області викрили чергову схему незаконного переправлення ухилянтів за кордон. Прикордонники затримали чоловіків, які під виглядом менеджерів зовнішньоекономічної діяльності намагалися виїхати до Молдови.