Робили фіктивні документи про громадянство — в Одесі викрили схему допомоги ухилянтам

Злочинцям повідомили про підозру. Фото: Одеська обласна прокуратура

В Одесі на лаву підсудних відправили 3 учасників злочинного угруповання, які налагодили канал переправлення чоловіків призовного віку за кордон. Відомо, що послугами зловмисників встигли скористатися четверо осіб.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури.

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Деталі шахрайської схеми

Зловмисники допомагали чоловікам оформити фіктивні документи про стан здоровʼя або громадянства для безперешкодного перетину кордону на пропускному пункті.

Також шахраї вивозили ухилянтів до так званих "сірих зон" на українсько-молдавському кордоні та давали інструкції з перетину. Вони доправляли втікачів до транзитної ділянки траси Одеса — Рені.

За свої "послуги" злочинці просили від 3 до 5 тисяч доларів, залежно від їхнього різновиду та терміновості. Правоохоронці викрили обвинувачених під час чергової спроби перевезти військовозобов’язаного до кордону.

Яке покарання загрожує

Наразі чоловікові та двом жінкам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332, ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 263 КК України. Їм загрожує до 15 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Служба безпеки України (СБУ) в Одесі викрила чергову схеми ухилення від мобілізації. Місцевий мешканець продавав потенційним призовникам фейкові документи про непридатність до служби.

Також ми писали, що в Одеській області викрили чергову схему незаконного переправлення ухилянтів за кордон. Прикордонники затримали чоловіків, які під виглядом менеджерів зовнішньоекономічної діяльності намагалися виїхати до Молдови.